東港鎮周學緯、潮州鎮蔡三忱　榮獲屏東縣孝行獎楷

▲縣長周春米頒發孝行獎給潮州鎮蔡三忱 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

為弘揚孝道精神，屏東縣政府今年選出東港鎮周學緯、潮州鎮蔡三忱2人為孝行獎楷模，縣長周春米在縣府主管會報上，特別頒贈獎狀及獎助金表揚他們，肯定他們的孝行美德。

▲縣長周春米頒發孝行獎給周學緯 。

縣長周春米指出，孝行獎人選是經過各單位推薦後，由縣府組成審查工作小組，確實訪查並了解其平時表現及生活狀況，本年度2位孝行獎楷模是經過縣府嚴格審認，謹身節用，克盡孝道，盡力侍奉長輩，在現今倫理觀念淡薄的社會，實屬難能可貴，是為時下年輕人學習的榜樣。

縣府民政處表示，東港鎮周學緯長年侍奉岳父母，就如同照顧自己的父母般盡心盡力，更因此提前退休，以便就近照顧老人家，無微不至，從不假他人之手，侍親至此，可謂孝之典範。潮州鎮蔡三忱因父母離異，由祖父母隔代教養，年幼就要承擔家庭重擔，但他從不氣餒，秉持「老吾老以及人之老」的精神，推己及人，孝敬父母、尊親長，盡孝道及回饋鄉里，可謂大孝。

民政處說，這些無私奉獻的孝行點滴為社會注入一股無形而強大的力量，點亮社會溫暖之光。透過其孝行的表現以提升社會孝道美德精神，也呼籲民眾「孝要即時、樂活行孝」，期許讓臺灣孝行精神向上提升，發揮感恩向善的影響力。