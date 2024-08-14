獨／汐止浪貓遭集體虐殺！第2隻貓屍證實被路殺　兇手已經落跑

▲▼ 汐止傳有3貓被虐殺，動保處總動員緝凶 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市汐止傳出3貓虐殺事件！有民眾PO網表示，汐止有3隻貓遭嚴重虐傷並指出虐貓仍持續發生，引發熱議。汐止警方與新北動保處接獲消息後展開調查，12日果然在大同路與茄苳路發現一具貓屍，動保和警方兵分多路擴大調查，稍早又發現另一隻貓的下落，原來這隻貓是慘遭汽車路殺。

有民眾約在一周前於臉書社團「汐止聯盟」PO文表示，在汐止區大同路與茄苳路交叉口及忠孝東路439號門口發現貓咪遭虐殺等PO文，引起網友震驚，立即向市議員張錦豪陳情並報警。動保處和當地警方立刻展開調查。

新北動保處表示，日前已和警察局汐止分局一同前往勘查，在大同路、茄冬路口發現一具貓屍，這具貓屍嚴重腐爛，動保處初判已經死亡至少1周以上。另根據愛貓人士提供消息，附近共有3隻貓下落不明，除去大同路、茄冬路貓屍，還有2貓不見蹤影。

動保處全體總動員，兵分多路，和警方共同調閱監視器，並和愛貓在夜裡逐一巡查、清點街貓數量。發現另一隻貓咪，於8月13日凌晨1點多，在忠孝東路一家夾娃娃店附近被車撞死，肇事者逃逸！8月13凌晨5時許，屍體被環保局收走，後續將約談車主說明。目前剩一隻貓咪下落不明，動保處表示將持續蒐查，呼籲民眾若有進一步線索請向警方或動保處報案。

動保處補充，依動物保護法第6條規定，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，同法第25條規定，故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上200萬元以下罰金。民眾如有相關資訊，請盡速撥打1959或動保處官方LINE ID @397prfja上傳影片，以利偵辦。

▲▼ 動保處、警察局逐一訪視店家，清點附近貓咪數量 。（圖／動保處提供）