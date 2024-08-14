北京律師傳因揭屍體盜賣案卸主任職　事務所否認

▲北京勇者律師事務所主任易勝華。（圖／翻攝自X）

文／中央社

北京勇者律師事務所主任易勝華因披露山西盜賣屍體案而傳出卸任主任職務。事務所人員今天在電話中告訴中央社，易勝華於2022年就卸下主任一職，與盜賣屍體案無關。

易勝華8日公布山西太原市公安局提交檢方的起訴意見書而披露這起驚人大案後，陸媒紛紛跟進報導。易勝華質疑，此案刑度最重只有3年，盜賣遺體恐已遍及中國成為黑色產業鏈。

山西盜賣屍體案引發中國社會震撼和討論後，官方隨即封禁相關話題；此外，香港明報今天報導，網傳北京勇者律師事務所昨天公布一項管理層變動公告，顯示易勝華不再擔任主任，僅保留合夥人職務。

但事務所網站似未及時更新相關人事變動，目前為止尚未刊出這項公告，官網上顯示的主任也仍是易勝華。

中央社記者上午致電北京勇者律師事務所，一名女性員工透過電話否認易勝華是因披露山西案而去職主任的消息。她說，易勝華早於2022年就卸下主任職務，人事公告只是恰好碰上這個時間點，「跟這個事情（山西案）完全沒有關聯」。

據警方調查，本案嫌犯自2015年1月到2023年7月涉嫌從4家火化場盜賣4000多具遺體給山西奧瑞生物材料公司，毀壞屍骨轉製成「同種異體移植骨」後轉賣給醫院。涉案被告達75人，涉案金額人民幣3.8億元（約新台幣17.2億元）。

易勝華8日曾發文表示，「我的目標在於推動監管和立法，不希望自己未來死無全屍」。