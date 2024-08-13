友求幫代購「2萬元保養品」　她4個月後才收錢！結局氣炸

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友先前受朋友所託，請在澳洲的兒子幫買保養品，總花費高達2萬多塊錢，時隔4個月，她傳訊息向對方收錢，怎料竟換來不讀不回，令她錯愕又心寒，不過最終她決定放下，也豁達地說「用幾萬元認清一個人也不錯。」

網友在「爆怨公社」發文提到，一位朋友知道她兒子在澳洲，於是去年主動託她請小孩幫買保養品，「我7月拿保養品給她，期間沒跟她提過錢，直到11月才想起來，她竟回保養品沒那麼多錢，我想說算了，那把東西還給我，我自己用總可以吧，結果換來不讀不回，甚至叫我去跟欠我錢的某朋友要，讓我真是開了眼界。」

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▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

從對話截圖可見，該名友人列出清單，包括小棕瓶2瓶、小棕眼霜5罐、原生露2瓶；而原PO則貼出帳單及存摺，向她收取2萬2834元，並解釋兒子不懂如何退稅，不過價錢跟她是相同的，怎料對方吐槽「保養品應該沒那麼貴」後，就再也不回應了。

對此，網友們紛紛怒回，「我肯定不會算了，會先寄存證信函，再把對話全部列印下來，提告民事」、「直接報警啊！有對話紀錄」、「可以告了」、「垃圾人，好差勁」、「好爛的人，這根本是蓄意的啊」、「拜託請直接報警處理，這種人不能姑息」。