12星座中誰最快戀愛腦上頭？其中一個星座你想不到

▲12星座中，哪幾個星座特別容易因為衝動去談戀愛呢？占星師報你知。（圖／取自免費圖庫pexels）

生活中心／綜合報導

現在有不少人是靠交友軟體才找到另一半的，不過面對這樣子網路求愛的方式有些人是心如止水，而有些人則是會在上面慢慢地挑選對象，也有些人，一遇到覺得對的人就直接愛得昏頭轉向，甚至連結婚日期跟孩子的名字都想好了。捫心自問，你是不是也曾因為右滑衝動而投入一段關係過？不過12星座中，有些星座似乎特別容易這樣「急性子」，一個不小心就愛了愛了！外國網站《Bustle》占星文章中，就列出很快會對新人動心、投入感情的星座前三名，你上榜了嗎？快一起來看看吧！

牡羊座

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牡羊座的人通常會一見鍾情。這個由火星主宰的星座充滿活力，特別容易因為一時的興奮而衝動進入一段新關係。牡羊不但會用交友軟體認識人，也擅長在現實生活中與人接觸，所以不太缺乏機會。無論是跟人擦出火花，還是和陌生人在旅途中一拍即合，他們都會立刻和朋友宣布：「我戀愛了！」而且牡羊座的作風一向是「先做再說」，所以通常會忽略其他星座可能會注意到的紅燈信號，尤其是金星落在牡羊座的人，他們更容易衝動、也更有可能快速進入戀愛狀態。

天秤座

你以為天秤座優柔寡斷、猶猶豫豫的？錯！天秤座一旦開始使用交友軟體，戀愛模式就馬上啟動了。這個由愛與美的守護星金星主宰的星座，對戀愛有著強烈的渴望，這通常會讓他們在交往初期就已經想好要走向承諾。天秤座是一個迷人的風象星座，他們在交友軟體上的配對總是不少，所以可能一晚就安排好三場約會，目標就是趕快找到理想的另一半。雖然天秤很會調情，但他們在挑選對象時，常常沒有太多考量，往往只是因為對方身上有幾個吸引人的特質，就決定進一步發展。占星師認為天秤座對關係的天生需求，有時會影響他們的判斷，導致忽視雙方是否真的適合，所以有時候很幸運，真的找到對的人；但也有很多時候，天秤會發現自己又要重新投入交友市場。

雙魚座

雙魚就是活在愛情裡的星座！他們很容易在戀愛的初期就陷入超級浪漫的氛圍中，當雙魚和某人四目相交、感受到火花的瞬間，腦中就已經開始播放浪漫喜劇音樂，幻想著兩人在一起的未來。占星師認為雙魚作為水象星座，對人有著高度的同理心，這也就是為什麼他們很容易與人建立起親密的連結的原因；雙魚可能會在第一次約會時，就和對方聊上12個小時的天，甚至迫不及待地留宿在新對象的家裡，還會偷偷把自己的牙刷放進浴室，表明他們的心意。很快地，他們就會和對方形影不離，在不知不覺中就進入了一段戀愛關係。