　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

12星座中誰最快戀愛腦上頭？其中一個星座你想不到

▲▼星座,12星座,愛情,交友軟體,戀愛。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲12星座中，哪幾個星座特別容易因為衝動去談戀愛呢？占星師報你知。（圖／取自免費圖庫pexels）

生活中心／綜合報導

現在有不少人是靠交友軟體才找到另一半的，不過面對這樣子網路求愛的方式有些人是心如止水，而有些人則是會在上面慢慢地挑選對象，也有些人，一遇到覺得對的人就直接愛得昏頭轉向，甚至連結婚日期跟孩子的名字都想好了。捫心自問，你是不是也曾因為右滑衝動而投入一段關係過？不過12星座中，有些星座似乎特別容易這樣「急性子」，一個不小心就愛了愛了！外國網站《Bustle》占星文章中，就列出很快會對新人動心、投入感情的星座前三名，你上榜了嗎？快一起來看看吧！

牡羊座

[廣告]請繼續往下閱讀...

牡羊座的人通常會一見鍾情。這個由火星主宰的星座充滿活力，特別容易因為一時的興奮而衝動進入一段新關係。牡羊不但會用交友軟體認識人，也擅長在現實生活中與人接觸，所以不太缺乏機會。無論是跟人擦出火花，還是和陌生人在旅途中一拍即合，他們都會立刻和朋友宣布：「我戀愛了！」而且牡羊座的作風一向是「先做再說」，所以通常會忽略其他星座可能會注意到的紅燈信號，尤其是金星落在牡羊座的人，他們更容易衝動、也更有可能快速進入戀愛狀態。

天秤座

你以為天秤座優柔寡斷、猶猶豫豫的？錯！天秤座一旦開始使用交友軟體，戀愛模式就馬上啟動了。這個由愛與美的守護星金星主宰的星座，對戀愛有著強烈的渴望，這通常會讓他們在交往初期就已經想好要走向承諾。天秤座是一個迷人的風象星座，他們在交友軟體上的配對總是不少，所以可能一晚就安排好三場約會，目標就是趕快找到理想的另一半。雖然天秤很會調情，但他們在挑選對象時，常常沒有太多考量，往往只是因為對方身上有幾個吸引人的特質，就決定進一步發展。占星師認為天秤座對關係的天生需求，有時會影響他們的判斷，導致忽視雙方是否真的適合，所以有時候很幸運，真的找到對的人；但也有很多時候，天秤會發現自己又要重新投入交友市場。

雙魚座 

雙魚就是活在愛情裡的星座！他們很容易在戀愛的初期就陷入超級浪漫的氛圍中，當雙魚和某人四目相交、感受到火花的瞬間，腦中就已經開始播放浪漫喜劇音樂，幻想著兩人在一起的未來。占星師認為雙魚作為水象星座，對人有著高度的同理心，這也就是為什麼他們很容易與人建立起親密的連結的原因；雙魚可能會在第一次約會時，就和對方聊上12個小時的天，甚至迫不及待地留宿在新對象的家裡，還會偷偷把自己的牙刷放進浴室，表明他們的心意。很快地，他們就會和對方形影不離，在不知不覺中就進入了一段戀愛關係。

ET快訊
剪不斷理還亂？柯文哲假帳事件4疑點待解　爭議人物關係圖一次看
又有台男被抓！　柬埔寨公開長相、姓名
快訊／暴雨來襲！新北市、新竹縣3地淹水警戒　三峽區列一級
快訊／雨彈升級！17縣市豪大雨特報
挺柯網紅失望透了！　「很多錯誤越來越詭異、難以解釋」
快訊／柯文哲涉政治獻金「假帳」風波　監院列五爭議：已派員調查
中捷砍人案調解　高中生父希望賠全台1人1元「2300萬」
「賓利女警」露面！　懺悔求改判：要照顧外婆
快訊／國家警報大響！雷雨狂轟北北桃　4地暴雨告警

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／雨彈猛烈！18縣市豪大雨特報　一路下到入夜

無懼蝦皮擴展自助取件！ｉ郵箱成長1成　「國內限掛函件」也可領

快訊／雨彈升級！17縣市豪大雨特報

中華美術家協會首次聯展　齊聚彰化八卦山大佛風景區

12星座中誰最快戀愛腦上頭？其中一個星座你想不到

10個月大嬰腸病毒肺水腫　「首例打疫苗仍重症」羅一鈞曝原因

癌末男最後心願「拔掉嘴裡管子」　家人不想他這麼痛苦含淚同意

快訊／雷雨炸台北　松山機場「暫停地面作業」班機延誤

爽領70K「試用期剛過」存款全花光！新鮮人曬明細崩潰　一票人驚呆

快訊／國家警報大響！雷雨狂轟北北桃　4地暴雨告警

陳金鋒抗議滿貫砲被驅逐！ 聯盟證實「是誤判」祭懲處

離爭議滿貫砲最近的人　申皓瑋還原：有點誇張

是個狠人！把臭臭鍋變煎餃　網皺眉看製作過程：心好痛

成大女職員開車撞出校門　42歲媽下班接小孩當場亡

鄧紫棋粉絲：喜歡妳30幾年了　她問號「我出道才16年！」

狗狗獨自在家狂啃行動電源　電池爆炸！2狗1貓驚險逃命

李多慧自爆「我台灣有男朋友！」　芷霖：我男友有偷吃！..她沒有生氣了XD

柯震東曝她情史？王淨：不可理喻芬！　陳柏霖.張榕容「看低畫質的人吵架」

台灣國理事長闖民眾黨記者會　鬧場抗議喊：柯文哲一家都賊

趙露思首談「五官變化爭議」　直播認「努力換來的結果」

快訊／雨彈猛烈！18縣市豪大雨特報　一路下到入夜

無懼蝦皮擴展自助取件！ｉ郵箱成長1成　「國內限掛函件」也可領

快訊／雨彈升級！17縣市豪大雨特報

中華美術家協會首次聯展　齊聚彰化八卦山大佛風景區

12星座中誰最快戀愛腦上頭？其中一個星座你想不到

10個月大嬰腸病毒肺水腫　「首例打疫苗仍重症」羅一鈞曝原因

癌末男最後心願「拔掉嘴裡管子」　家人不想他這麼痛苦含淚同意

快訊／雷雨炸台北　松山機場「暫停地面作業」班機延誤

爽領70K「試用期剛過」存款全花光！新鮮人曬明細崩潰　一票人驚呆

快訊／國家警報大響！雷雨狂轟北北桃　4地暴雨告警

黃暐瀚揭柯文哲的「4不1沒有」　預言：麻煩還沒結束

南韓20歲花美男聚餐後「離奇失蹤」　3天後陳屍高爾夫球場

「柯文哲最大政治錯誤是重用黃珊珊」　蕭旭岑：她可能跟綠合作

Zipcar共享汽車新增「7人座MPV、商旅車款」　最低只要115元／h起

快訊／雨彈猛烈！18縣市豪大雨特報　一路下到入夜

紅色粉塵驚爆！霧峰餐廳「彩煙性別趴」挨轟　環保局認定空汙

無懼蝦皮擴展自助取件！ｉ郵箱成長1成　「國內限掛函件」也可領

陸8歲女童下課和家人走散　想起媽媽的話按「紅按鈕」求助成功

獨家／不只籃籃有桃花　短今宣布今年一定要結婚！

剪不斷理還亂？柯文哲假帳事件4疑點待解　爭議人物關係圖一次看

狗狗在客廳昏迷口吐白沫！　主人嚇死衝上前...笑到肚子痛

生活熱門新聞

90歲阿公跌倒！全家人「想裝監視器」　看護卻怒喊告

性別趴險成八仙塵爆翻版！家長抱孩逃竄氣炸

「台灣一片紫紅」雨最猛時段曝　粉專示警：要有心理準備

快訊／又有熱帶低壓！8號颱「悟空」最快明生成　最新路徑曝

聊天單回1符號讓人憤怒　一票人共鳴

快訊／雙颱！　「安比」今晨生成恐中颱路徑曝

把握明後天好天氣　低壓挾雨彈「全台下最大」時間曝

他一看「2028奧運項目」　PTT炸鍋：感覺涼了

她剛生完「寶寶眼睛打開好可愛喔」　名醫2句話吸萬讚

快訊／15縣市大雨特報　下到隔天！雷雨轟2地

20人唱歌「主動刷卡3萬」　盤子男哭：17人都不認識

中元普渡15禁忌曝！不可拜烤焦黑雞、蛋捲

快訊／旅客落軌「遭自強號撞上」　板橋＝萬華單線行車

雨彈連7天！低壓逼近全台溼答答　中南部「下到發紅」　

更多熱門

相關新聞

小孟老師／8月13日星座運勢

小孟老師／8月13日星座運勢

小孟老師每日星座運勢解析，8月13日如下：

工作狂星座Top3！另一半崩潰：過熱戀期「只在意工作」

工作狂星座Top3！另一半崩潰：過熱戀期「只在意工作」

在職場如魚得水三大星座女！

在職場如魚得水三大星座女！

2024下半年「4星座」窮鬼纏身！

2024下半年「4星座」窮鬼纏身！

越不聯繫越在意的三大星座！

越不聯繫越在意的三大星座！

關鍵字：

星座12星座愛情交友軟體戀愛

讀者迴響

熱門新聞

義消曾從鐵窗摸到手…台南5口受困亡！最後通話曝光

「啦啦隊女神」籃籃單身人設破功　味全龍球員潛進香閨

史上首次　「1國家」奧運獎牌掛零！

法蒂瑪聖母像巡迴展出時「眨眼」　信眾拍到了

郭泓志腳踩兩條船營業中記者會被消失

台南農機行大火5死！大女兒出國逃死劫

籃籃爆鬧翻樂天隊友！

「七小福」元奎驚傳早已離世！　成龍發文意外洩他死訊

90歲阿公跌倒！全家人「想裝監視器」　看護卻怒喊告

他被老闆炒魷魚「開飛機撞工廠」！

民眾黨將黃珊珊、李文宗移送中評會

性別趴險成八仙塵爆翻版！家長抱孩逃竄氣炸

即／板橋車站女子落軌遭自強號撞上　右手斷肢身亡

「台灣一片紫紅」雨最猛時段曝　粉專示警：要有心理準備

成大女職員開車撞出校門　42歲媽接小孩當場慘死

更多

最夯影音

更多

陳金鋒抗議滿貫砲被驅逐！ 聯盟證實「是誤判」祭懲處

離爭議滿貫砲最近的人　申皓瑋還原：有點誇張

是個狠人！把臭臭鍋變煎餃　網皺眉看製作過程：心好痛

成大女職員開車撞出校門　42歲媽下班接小孩當場亡

鄧紫棋粉絲：喜歡妳30幾年了　她問號「我出道才16年！」

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面