才剛娶第6任妻子！91歲億萬富豪驟逝　商業帝國繼承人曝光

▲奧地利億萬富豪魯格納與第6任妻子結婚數周後逝世，享耆壽91歲。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

奧地利億萬富豪魯格納（Richard Lugner）2個月前才剛與小他49歲的第6任妻子結婚，不料12日卻傳出他在維也納德布靈（Döbling）豪宅裡與世長辭的消息，享耆壽91歲。

綜合外媒報導，當地8月12日，維也納急救中心接獲通報，聲稱魯格納的妻子清晨起床後，發現魯格納倒臥家中昏迷不醒，於是當局緊急派出急救人員前往現場施救，可惜依舊回天乏術，沒能挽回魯格納的性命。

報導稱，魯格納長期飽受健康問題困擾。今年6月，他因嚴重背部疼痛被緊急送院，不過魯格納並未重視相關問題，僅認為這是他騎自行車用力過猛所造成的結果，不料他又在7月12日因心臟瓣膜破裂被送院搶救。

當時，醫師發現魯格納的二尖瓣閉鎖不全，導致他的血液滲漏，隨後魯格納宣布，他已將自己的葬禮安排好，甚至還預訂了墓碑，「我想把一切都安排好，讓我的繼承人知道該怎麼為我處理後事」，不料如今竟一語成讖，在一個月後過世，享耆壽91歲。

Nach Tod von Richard Lugner: Witwe Simone meldet sich zu Worthttps://t.co/WKXi1IXTru #noz — NOZ (@noz_de) August 13, 2024

事實上，這名億萬富豪2個月前才剛與42歲的第6任妻子雷蘭德（Simone Reilaender）成婚。當時，魯格納將自己在維也納的購物中心交給了新婚妻子，並表示妻子將掌管自己的商業帝國，「總有一天，我會離開這個世界，到時候我都妻子將成為這裡唯一的老闆。」

魯格納去世後，雷蘭德在Instagram上深情地緬懷了已故的丈夫，稱他是自己「一生的夢想」，還分享了一張魯格納的照片，表達自己對丈夫的愛意。

魯格納以其奢華生活方式，以及與名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）、奧斯卡影后珍芳達（Jane Fonda）、《花花公子》性感女星潘蜜拉安德森（Pamela Anderson）、美國知名演員歌蒂韓（Goldie Hawn）等人的高調約會，以及多次婚姻而廣為人知。

與此同時，他也在奧地利商界和上流社會中扮演著舉足輕重的角色。作為一名成功的商人，魯格納於20世紀60年代建築熱潮中迅速崛起，並在1975年受命建造奧地利第一座大型清真寺。此後，他建設「魯格納城」購物中心，進一步鞏固了他在商界的地位。

此外，他還曾2次參與奧地利總統競選，儘管未能成功，但仍顯示了他對政治的熱忱。魯格納的去世標誌著一個時代的結束。留下了4個孩子以及一個龐大的商業帝國。