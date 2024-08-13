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凱米過後山上通訊不良　廠商上山檢修遇爆胎…里港警伸援手

▲里港警分局三地門分駐所副所長高文福協助解決陳男爆胎問題 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲里港警分局三地門分駐所副所長高文福協助解決陳男爆胎問題 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府消防局委外維修通訊設備的陳姓廠商，因凱米颱風過後山上通訊不良，日前開車上山查看，不料爆胎，人生地不熟不知如何是好，里港警分局員警執勤發現，主動上前詢問，提供保養廠電話聯絡，讓他非常感激。

▲里港警分局三地門分駐所副所長高文福協助解決陳男爆胎問題 。（圖／記者陳崑福翻攝）

里港警分局三地門分駐所副所長高文福日前在三德檢查所執行勤務時，看到一位民眾車輛爆胎，由於地處山區，他主動關心詢問，得知原因後提供汽車保養廠聯繫方式，讓他得以馬上聯絡車行上山道路救援。

三地門分駐所副所長高文福表示，該位陳姓廠商當日是要上山查看消防局無線電相關設施，不料，上山時輪胎遭路面落石刺破，導致行程中斷。高副所長得知後，立即提供轄區汽車保養廠之電話，後續汽修廠老闆前來將車輛輪胎更換，讓他得以繼續後續工作。

里港分局分局長温基興肯定高員以同理心適時為民服務，即時幫助民眾解決困難，充分發揮了警察助人的精神。也呼籲，近期因山區多有午後雷陣雨，路面時有落石或樹枝等雜物，警方在此呼籲入山民眾行駛路段應減速慢行，並隨時注意路況，若遇車輛故障請緊靠路邊，並於後方擺放警告標誌提醒用路人，以保障自身安全。

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