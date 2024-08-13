女導遊強迫消費！嗆遊客「窮就在家別出來」：出來就是你的錯

▲山東省青島市一名女導遊因遊客未購物，竟當場發表有地域歧視的侮辱性言論。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸導遊強迫遊客消費的事件屢見不鮮，近日山東省青島市一名女導遊因遊客未購物，竟當場發表有地域歧視的侮辱性言論，甚至嗆聲「如果你窮，你在家裡不要出來，出來就是你的錯」，過程全被拍下PO網，引發外界熱議。對此，山東青島市市南區文化和旅遊局表示，已成立調查組展開調查，下一步將根據調查結果依法依規進行處置。

《南方都市報》報導，相關視頻顯示，一名女子當時在巴士上面對遊客喊話，「如果你窮，你在家裡不要出來，你出來就是你的錯，不是我們的錯。我相信山東對你是這樣的態度，同樣別的地區對你也是這樣的態度！」

不僅如此，該名女導遊還說「這個四川人呢，很小氣，以前我們旅遊圈的人呢，也不太願意接這個四川人」，接著更要遊客用消費「贏得尊重」。對此，青島市市南區文化和旅遊局通報稱，針對網傳「一導遊在旅遊大巴上因遊客未購物態度惡劣對待遊客」視頻，市南區立即成立調查組展開調查，下一步將根據調查結果依法依規進行處置。

大陸導遊強迫旅客消費事件頻傳，過去就有一名雲南團導遊聲稱，「我有一千、一萬種方式讓遊客平安開心地結束旅程，當然我也有幾個無道德底線、無良知底線的操作方式，讓你不平安地結束行程」，甚至揚言自己掙錢時從來沒有要過臉，若遊客為逃避購物躲進女廁所，他也可以跟進女廁，事後遭到當局懲處。

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