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巴西62人客機墜毀民宅！驚悚螺旋下墜「每分鐘13000英呎」畫面曝光

記者柯沛辰／綜合報導

巴西一架載有62人的客機在當地時間9日下午飛經聖保羅維涅杜時，因不明原因墜機，最終墜毀在一處民宅。根據當地民眾拍攝流傳的影片可見，當時機身以水平螺旋姿態失速墜落，隨後撞擊地面引發火勢。不久後，巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）在公開場合露面時，要求現場默哀1分鐘，稱機上所有人均已罹難。

根據巴西媒體g1報導，這架墜毀的ATR-72客機，航班編號2Z-2283，屬於巴西航空公司Voepass Linhas Aéreas在當地時間上午11點50分從卡斯卡維爾起飛後，本該下午1點40分降落在瓜魯柳斯，不料準備降落時，在聖保羅西北約80公里處的維涅多墜毀。

▲▼巴西62人客機墜毀民宅！驚悚螺旋下墜「每分鐘13000英呎」畫面曝光。（圖／翻攝自X）

▲當地民眾拍下飛機墜落過程，在社群網路上流傳。（圖／翻攝自X，下同）

根據航空公司第一時間對外發布的消息，飛機上有58名乘客和4名機組員。另外，雷達數據初步顯示，飛機墜落速度達到了每分鐘13000英呎。不過，航空公司目前尚未對外說明失事原因，全案尚在調查中。

稍早，數段當地居民拍攝的影像在網路上流傳，清楚記錄下整個墜落過程，可見機身以水平螺旋的姿態向下墜落，最終墜毀在一處民宅內，機身斷成至少三截，引發猛烈火勢，現場不停冒出大量黑煙。引發附近居民圍觀。

目前轄區消防局、民防及軍警單位已趕抵處理，鄰近醫院也已動員，準備接收傷者。然而，總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）不久後在公開場合露面，稱機上所有人均已罹難，要求所有人為罹難者默哀。

▲▼巴西62人客機墜毀民宅！驚悚螺旋下墜「每分鐘13000英呎」畫面曝光。（圖／翻攝自X）

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