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社會 社會焦點 保障人權

別惹化工女！不滿遭主管刁難　她調製「超濃致癌物」報復

。（示意圖／翻攝unsplash）

▲女子利用有毒且高度致癌的染劑「溴化乙錠」來報復同事、主管。（示意圖／翻攝unsplash）

圖文／CTWANT

高雄一名任職於某化工廠的女子，擁有出色專業知識，卻因自認受到同事排擠、主管霸凌，冒名大學副教授的名義購入高度致癌的核酸染劑「溴化乙錠」，先是噴灑在主管桌面，導致主管接觸以後出現皮膚異狀；事後女子以同一手法報復另名同事時被發現，後續在法院審理時，因考量到她與主管和解，因此判決不受理。

檢方偵辦時，當事女子供稱，因女主管常常否定她，其他同事也排擠她，讓她在辦公室感受到被霸凌，於是在2021年7月間，冒用某大學副教授名義，購入2罐核酸染劑「溴化乙錠」共50毫升得逞。

據了解，「溴化乙錠」是一種普遍被用在分子生物學實驗的染劑，由於它會與DNA結合，進而影響生物細胞內DNA複製過程，進而導致基因突變產下畸胎或是癌症的發生，因此被認定為一種有高度毒性之致癌物質或突變劑。

女子取得「溴化乙錠」後，先加工稀釋，再趁四下無人時將藥劑噴灑在女主管桌上，待女主管回來時接觸到後，出現皮膚不適、氣喘等症狀，但女主管當下並沒有多想，僅以為可能是生病。

女子得手一次後，見主管未察覺，再以相同手法將該毒物噴在同事桌上，但遭其他同事撞見，看到女子舉止怪異，當場制止；而差點被害的女同事在當事女子的櫃子內發現不明的紅色液體，經化驗後確定為溴化乙錠，於是報警提告，而該名主管也在就醫後對女子提告傷害。

該名女子在偵查庭時坦承，因為同事們對她不友善，才會選擇使用稀釋過溴化乙錠報復；檢方主張，該辦公室採集到的溴化乙錠，濃度為建議標準的200倍，且溴化乙錠是法定的致癌物，並因此造成細胞突變，偵查終結後依傷害罪起訴當事女子。

案經橋頭地院審理後，法官認為雙方都已同意送調解，主管也在判決前撤告，因此該案判決不受理。

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