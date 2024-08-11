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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲面臨嚴峻威脅！　媒體人嘆：陳佩琪火上加油、小草雪上加霜

▲▼民眾黨主席柯文哲、立委黃國昌、立委黃珊珊回應賴清德就職記者會。（圖／記者莊喬迪攝）

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者莊喬迪攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲爭議連環爆，先是台北市長任內「三大案」藍綠緊咬，又爆出競選政治獻金疑雲，遭外界質疑作假帳，民眾黨致歉並稱「申報帳務瑕疵」，而妻子陳佩琪更自爆「用人頭開設公司」。對此，媒體人羅友志昨（10日）表示，政治荒唐大戲，七夕真實上演，這些爆料，讓柯文哲面臨最嚴峻威脅，而太太與團隊處理與發言火上加油、小草傳播資訊更是雪上加霜。

近日，柯文哲深陷2024總統大選政治獻金疑雲，承辦造勢活動的「時樂公司」發出聲明表示，民眾黨申報資料中的兩場造勢活動，是收取「活動執行費」而非場地費；另外，新台幣500萬元宣傳廣告費，並非該公司承接業務。另外，「尼奧公司」也指出未收到申報資中料的416萬4311元。

羅友志於臉書表示，目前眾多外界爆料柯文哲的點，竟然都在線上，準確率之高，非常罕見，這才是柯文哲未來面臨最嚴峻的威脅。而現在向左走、向右走的劇情，像是沒有鵲橋的牛郎織女，政治荒唐大戲，七夕真實上演。

羅友志認為，更可怕的是，柯文哲整個團隊加上太太的發言跟處理，結果竟然恰恰相反、都在線外，火上加油。而小草到各大爆料、直播節目，把民眾黨團隊「餵養的資訊」，到處傳播，更是雪上加霜。

最後，羅友志大酸，蠢蠢欲動的檢察官，此時應該袖手旁觀的在心裡表示「干溫喔」，看得懂就懂。

▼媒體人羅友志（圖／記者李毓康攝）

▲▼美麗華大直影城經營爭議。羅友志（圖／記者李毓康攝）

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