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社會 社會焦點 保障人權

洗衣機突傳「滋滋」聲！眼鏡蛇竄出咬傷腳　苗栗冷靜女2招保命

▲眼鏡蛇。（圖／大甲光田醫院提供）

▲吳小姐遭眼鏡蛇咬傷，左腳腫如麵龜，臨危不亂，先確定蛇的品種以及查好備有血清的醫院，火速就醫。（圖／大甲光田醫院提供）

記者游瓊華／台中報導

因為天氣炎熱，不時傳出民眾被誤闖家中避暑毒蛇咬傷案例。一名家住苗栗通霄的吳小姐，上月在家中準備晾衣服時，突然被躲在洗衣機下的眼鏡蛇咬傷，結果腳背嚴重腫脹紅紫，家人趕緊將她帶往醫院急救並轉大甲光田綜合醫院注射了共6瓶血清，才控制住眼鏡蛇的神經毒傷害。醫師也提醒，民眾若遭蛇咬傷，要先「記下特徵」，再「速就醫」，才能緩解蛇毒帶來的傷害。

▲婦人晾衣物時被躲藏洗衣機底下的眼鏡蛇咬傷，連打6劑血清才保命。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲消防隊到場捕蛇，確認咬傷人的是眼鏡蛇。（圖／記者楊永盛翻攝）

吳小姐透露，自己走過家中室內洗衣機，突然腳掌被咬傷，因為在被咬的當下，完全沒有看到蛇，只聽到「滋滋」兩聲。此時她讓家人請消防隊至家中捕蛇，自己則是保持冷靜先就醫，半小時後消防隊捕到蛇後，才確認是眼鏡蛇，又趕緊上網查詢到大甲光田醫院有眼鏡蛇血清，便轉至有血清的大甲光田就診。

大甲光田除了為吳小姐注射院內的四劑血清外，並啟用緊急調度，從他院調集另兩劑血清，得以進行急救，吳小姐也分享，雖然她已無大礙，但眼鏡蛇的神經性蛇毒仍在，出院後一周，傷口還是經常腫痛，目前也還在持續就醫中。

▲眼鏡蛇。（圖／大甲光田醫院提供）

▲大甲光田急診醫學部醫師彭楷瑜提醒，若遭毒蛇咬傷，記住不要割開傷口、不要以嘴吸出毒血、不要冰敷、不要綁止血帶。（圖／大甲光田醫院提供）

大甲光田急診醫學部醫師彭楷瑜表示，蛇毒毒性有三大類，像出血性的蛇毒(龜殼花、青竹絲、百步蛇)遭咬傷後，傷口會局部腫脹、全身出血、凝血異常等；而神經性毒蛇(雨傘節、眼鏡蛇)會有發燒、麻木感、傷口迅速發紅腫痛、意識不清等；而出血及神經型混合的蛇毒(鎖鏈蛇)，則會出現傷口瘀腫、瘀血、水泡，呼吸喘等致命症狀。因此提醒民眾萬一看不到蛇的外觀，可以先敘述出現的症狀，以供臨床判斷。

彭楷瑜特別提醒民眾，遇蛇咬時要記得「四不」︰不要割開傷口、不要以嘴吸出毒血、不要冰敷、不要綁止血帶。因為毒蛇在咬人後，其毒液會隨著進入人體組織中，並不會只停留在真皮層中，因此無法藉由切開引流、嘴巴吸取或冰敷來緩解，反而在割開傷口或冰敷的過程中，容易使傷口反覆感染，增加感染壞死的可能。

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