木曜4原團隊告別作曝光！他揭「集體離職」深造新身份：想接軌台日

▲《木曜4超玩》原本的製作團隊是由製作人陳百祥、阿良為首所組成的。（圖／翻攝陳百祥IG）

記者許凱彰／採訪報導

知名YouTube節目《木曜4超玩》因為一日系列、木曜運動會以及木曜演唱會創下許多紀錄，怎料2023年7月爆出製作團隊「集體離職」，其中也包括製作人陳百祥、阿良，讓不少粉絲為之震驚。

當時製作團隊的去向也受到粉絲們的關心，陳百祥創了新的YouTube頻道《又離題了》、阿良選擇到日本讀書深造。《木曜4超玩》當時團隊告別作就是由許光漢主演的《正港分局》，將於8月底正式在Netflix上線，阿良同時也到宇宙人小玉、白安的Podcast節目《一個路人經過》提到近況與還原當時選擇離職深造的原因。

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▲《正港分局》是木曜4原團隊參與的最後告別作。（圖／Netflix提供）

阿良離職後，先是到日本唸書，沒想到在機緣巧合之下接著製作兩檔新的企劃節目，其一是「走唱計劃白皮書」，描寫一個台灣素人到日本路邊走唱，直到最後開了自己專場、唱進日本LIVE HOUSE的突破歷程全紀錄；另一檔則是與知名樂團宇宙人主唱小玉合作的「Let's Camping來去露營吧」，以日本露營音樂季為開段，用趨近於實境的方式，用音樂跟露營做結合。

在Podcast節目中，阿良說到「選擇離開」，每個人在每個時期都會「有到極限的時候」，當一個地方（職場）的經驗已經吸收到差不多時，他不會選擇在原地方「繼續耗下去」，而是換個地方繼續創造新的可能。

阿良在接受《東森新媒體ETtoday》訪問時表示，「走唱」、「露營」2個企劃嘗試是兩種不同的方向，前者是戶外音樂實境，另一個則是人物的紀事，背後其實是想「綜藝市場接軌」，藉由2個企劃DEMO與影響程度，製造台灣與日本方面的合作機會，也讓「來自台灣」的新媒體作品可以出圈，走出台灣讓更多人可以關注。

阿良說到自己離開木曜4，其實「還在麥卡貝」，只是在全新的一個部門，因為他想要做一個跳脫「木曜4思維」的嘗試，更想做的就是想搭起台日媒體音樂綜藝市場的橋樑。