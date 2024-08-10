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旅客扛2大盒「老台北人最愛」飛香港　照片驚呆一票人：紅到國外了

▲▼機場,搭飛機,旅行,旅客。（圖／CFP）

▲旅客帶台灣伴手禮回香港，竟帶「老台北最愛」上機驚呆網友。（圖／CFP）

網搜小組／趙蔡州報導

台灣有許多知名伴手禮，像是牛軋糖、鳳梨酥、太陽餅等都是外國旅客到訪必買。有網友分享，她日前在桃園機場準備出國時，看見有香港旅客帶了老台北人最愛的蛋糕「紅葉蛋糕」回香港，讓她非常驚訝，貼文一出立刻引發網友熱議，甚至釣出當事人回應。

原PO在社群網站Threads貼出照片，她日前在桃園機場辦理手續準備飛往香港時，看見前方有旅客的行李竟帶了2個紅葉蛋糕，經典的外包裝瞬間就吸引了她的目光，讓她看了忍不住直呼「竟然有人帶著2個紅葉蛋糕飛！」

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▲▼旅客帶「老台北人最愛」回香港　一次2顆意外揭它也能上飛機。（圖／翻攝自threads）

▲貼文釣出當事人回應。（圖／翻攝自threads）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「就像台灣人去香港買蛋塔，香港人也買紅葉蛋糕了」、「紅葉的鮮奶油蛋糕可冷凍，撐個3小時沒問題」、「老台北人最愛」、「身為居住在澳門的台灣人，非常能夠理解」、「紅葉奶油魅力無法擋」、「紅葉紅到國外了」、「好奇是什麼口味，要出國征服味蕾」。

也有網友好奇「奶油能上飛機嗎」，有內行網友解答「加工過後的奶製品基本上沒問題」、「台灣的話，生乳類不能進台唷，但超高溫滅菌的鮮奶油可以」。原PO事後也表示，有看見當事人順利帶著紅葉蛋糕入境。

貼文也釣出當事人回應，原來當事人是台灣人，蛋糕是香港朋友拜託幫忙買的禮物，看見貼文後直呼「沒想到滑到自己上熱門」。

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