寧德時代：堅決不造車也不賣車　絕對要貫徹下去

▲寧德時代第一家新能源生活廣場開業。（圖／翻攝上海證券報）



記者蔡紹堅／綜合報導

寧德時代全球第一家新能源生活廣場10日在四川成都開業，寧德時代副董事長李平在開業現場強調，可能有人以為寧德時代接下來要賣車了，但我們曾說過不造車，現在也要說，「寧德時代不賣車。」

寧德時代新能源生活廣場定位為高品質新能源生活方式的載體，將為消費者打造覆蓋新能源生活「看、選、養、學」四大維度的「全場景新體驗」。

李平表示，寧德時代想通過新能源生活廣場，解決行業兩大痛點，一是車企難以觸達消費者的痛點。行業劇變，新消費群體崛起，車企正在尋找高效觸達消費者的新路徑。二是消費者信息不對稱的痛點。消費者在選擇新產品、新品牌時，難以獲取充分訊息。

▼多家車企入駐廣場。（圖／翻攝上海證券報）



李平也特別強調，可能有人認為接下來寧德時代要賣車了，「我們曾經說過不造車。在這裡，我想說，寧德時代也不賣車。」

寧德時代CMO羅堅說，寧德時代已經是動力電池行業第一名，無須再簡單證明自己，而是要把新能源車的「蛋糕」做大，「寧德時代堅決不造車，這是肯定的，絕對是要貫徹下去的。」

羅堅透露，為了推動整個汽車行業電動化率的提升，寧德時代將在更多城市開設新能源生活廣場，並且還有可能開設針對商用車的新能源生活廣場。