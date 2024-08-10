「2024北海潮與火」熱鬧登場　侯友宜：點亮光影藝術之美

▲知名火舞團「即將成真」以嶄新舞碼《焰舞潮聲-金燦彼岸》為活動揭開序幕。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

由新北市政府舉辦「北海夜金閃閃-2024北海潮與火」活動，即日起至9月1日熱鬧登場，新北市長侯友宜9日前往金山中角灣衝浪基地出席開幕儀式時表示，「北海潮與火」為新北市與北觀處、朱銘美術館及金山在地觀光業者共同合作，今年已邁向第5屆，希望藉此點亮整個青春山海線，帶動藝術文化及觀光休閒產業發展，吸引更多遊客前來。

侯友宜說，去年的活動獲得國內外多項大獎，包含倫敦設計白金獎與美國繆思創意金獎等國際獎項肯定，讓「北海潮與火」成為具國際能見度的重要活動，今年特別採中角灣國際衝浪基地及中山溫泉公園雙主場模式，歡迎民眾一同體驗光影藝術之美。

▲「北海夜金閃閃-2024北海潮與火」即日起至9月1日登場，侯友宜9日出席開幕儀式。

今日開幕儀式由知名火舞團「即將成真」以嶄新舞碼《焰舞潮聲-金燦彼岸》為活動揭開序幕。今年活動採雙主場模式開場，中角灣帶來火舞表演與青農火BBQ派對，中山溫泉公園則推出「仲夏．星光影院」，每場前100名觀眾可免費獲得潮與火限量版爆米花。此外，今年展出3組藝術裝置作品，包含位於中角灣國際衝浪基地，由即將成真火舞團火舞藝術家–劉育昇親手創作的《ANTISPIN》；還有3D電腦動畫設計師徐志銘老師透過光雕投影於中山溫泉公園展出的作品《重現金包里慈護宮》；另外，台藝術大雕塑學系陳右昇老師的《番薯仔》，則讓遊客可一窺藝術家們對金山在地意象的呈現。

值得一提的是，今年「即將成真」舞團與台灣開廣集團旗下消防衣品牌「Super Armor」合作，將廢棄回收的消防衣重新化為安全耐用的表演服，並以走秀方式進行謝幕，極具環保永續與創意概念。現場觀眾欣賞完火舞演出後，還可享用天然健康食材的青農火BBQ派對，每梯次開放100人參加，歡迎大家透過活動官網報名。

景觀處表示，活動期間每周六（8月10、17、24日）及9月1日周日19:00-19:30 均由「即將成真」火舞團帶來《焰舞潮聲-金燦彼岸》演出；此外，金山老街商圈協會會員店家也共襄盛舉，週末同步配合延長營業時間至19:30，活絡地方夜經濟，參觀民眾可就近一同走訪老街大啖美食與購買伴手禮。各項活動詳情歡迎請至「北海夜金閃閃－2024北海潮與火」活動官網查詢。

▲民眾可於金山中角灣近距離觀賞火舞並參加BBQ派對。

▲開幕儀式特別於外海演出傳統捕魚法金山蹦火仔表演。