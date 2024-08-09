苗栗聯結車拒盤查！一路狂飆闖燈逆向警追4km　逃9天父親節終落網

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣警察局苑裡分駐所巡邏警車，7月底攔查一輛行駛禁行路段的砂石車，駕駛假意配合卻乘機加速逃逸，一路狂飆蛇行，警方尾隨追捕4公里後，因為擔心公眾安危放棄追逐；事後追查才知張姓駕駛原早被桃園地檢署發布通緝，才鋌而走險冒險逃逸，苗栗警方8日偕同桃園警方在張男藏身處順利逮捕歸案，也將再追究張公共危險刑責。

苑裡分駐所巡邏警車，7月31日13時52分許，在苑裡鎮縣道140號1.7公里處，發現一輛砂石車行駛禁行路段，立即攔停盤檢，駕駛一開始停車假意配合，當警員告知違規事由、要求交付證件時，竟油門一踩加速逃逸。

▲苗栗縣苑裡鎮日前發生砂石車拒欄檢逃逸案，警方8日在桃園逮捕張姓通緝犯歸案。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

警方當時立即駕著警車趕緊尾隨在後，並一路鳴笛示警追逐，沿途行經東西十六路、田心二十四路及台一線等路段，途中多次有蛇行、闖紅燈及逆向等危險駕駛行為，追逐約8分鐘、4公里後，警方認為蒐證完備後，考量大眾安全性等因素，最後在台中市幼獅工業區停止尾隨。

警方事後針對該車車主開出行駛禁行路段、拒檢逃逸、闖紅燈、逆向及危險駕駛等7項違規行為，依道路交通管理處罰條例逕行舉發，7張罰單合計最高罰鍰達6萬4200元，駕照、牌照均吊扣6個月及接受道路交通安全講習。

警方說，查詢砂石車所屬桃園市某車行，發現逃逸駕駛為張姓男子（34歲），今年4月才靠行營業，深入追查身分時，得知張男6月間被桃園地檢署發布竊盜通緝。

苗栗警方偕同桃園市政府警察局楊梅分局共同查緝，順利在8日11時許，在張嫌藏身處逮捕歸案，偵訊後嫌犯先解送桃園地檢署，後續依刑法公共危險罪函請苗栗地檢署偵辦。