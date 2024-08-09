七夕情人節「極陰月極陰日」　專家曝8大禁忌

▲本周六是一年一度的七夕情人節。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者隋昊志／綜合報導

本周六是一年一度的七夕情人節，除了浪漫的約會之外，許多人更關心如何讓兩人間的感情更加甜蜜，七夕除了是情侶們的節日，也是傳統的民俗節日，因此有許多禁忌需要注意。對此，清水孟國際塔羅小孟老師也在臉書列出8大禁忌提醒，若不小心觸犯，恐會影響感情運勢。

1.避免吃牛肉：

根據牛郎織女的傳說，牛郎過去的工作為照顧牛，因此七夕大餐盡量避免吃大量的牛肉，以免冒犯牛郎，導致情侶間容易發生爭執，但若不小心吃到，可在吃完後做善事或做功德來化解。

2.避免服裝上有破洞：

織女過去的工作為織布，若穿著破洞衣褲，象徵感情會出現缺憾，未來可能會有難以彌補的裂痕。

3.避免搬動床：

七夕時搬動小孩的床鋪容易驚動床母，影響對小孩的庇佑，建議避免。

4.不可以打罵小孩：

七夕床母會來，打罵小孩可能會觸怒床母，影響家庭和諧。

5.七夕拜床母：

拜床母的時間最好在下午4點至6點半之間，因為床母是半陰半陽的神，在傍晚拜最好，能讓小孩睡得安穩。

6.拜床母不可拜魚、酒、青菜、擺筷子、瓜子：

因為床母不挑刺，因此不可以拜魚；床母喝醉不會照顧小孩，因此酒也不能拜；不可以拜青菜，因為代表青青菜菜；不可以擺筷子，因為民間流傳避免小孩不乖，床母拿筷子打小孩；不可以拜瓜子，代表床母會呱呱唸孩子。

7.床上不可以擺娃娃：

七夕床母會來，建議將玩偶娃娃（假小孩）收起來。

8.不宜在七夕提分手：

鬼月7月7日為極陰月極陰日，不但未來不幸福，也容易不被牛郎織女祝福。