快訊／北市今年首例腸病毒重症！10個月大嬰肺水腫、休克加護搶救

▲防範腸病毒，要注意洗手等衛生習慣，資料照。（圖／台北市教育局提供）

記者洪巧藍／台北報導

台北市確認公布今年首例腸病毒感染併發重症個案！北市衛生局表示，個案是出生10個月男嬰，7月25日出現發燒及嗜睡等症狀，由醫院通報採檢，於加護病房治療，期間曾出現肺水腫及休克情形，疾病管制署8日研判檢驗結果為克沙奇A2型腸病毒感染併發重症；個案經治療後病況穩定，8月5日已轉出加護病房。

根據疾病管制署統計，國內今年累積腸病毒感染併發重症共5例，其中感染克沙奇A2型3例及A10型2例。而根據疾管署監測，上周全國腸病毒門急診就診數計11,079人次，仍然高於全國流行閾值（11,000人次）；不過，台北市方面的腸病毒門急診就診數計919人次，低於流行閾值（1,100人次）。

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北市衛生局提醒，國內腸病毒疫情雖趨緩，但仍處流行期，尤其家中有嬰幼兒的民眾，更應提高警覺，留意嬰幼兒健康狀況。由於5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，一旦發現幼童出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，應該儘速就醫。

北市有14家腸病毒重症責任醫院（台大兒童、馬偕兒童、三總、北榮、新光、國泰、萬芳、振興、北醫、台安醫院、中興、仁愛、和平婦幼及陽明院區）。

▲腸病毒不上學重症速送醫。（圖／北市衛生局提供）

北市衛生局提醒酒精乾洗手等對腸病毒抑制較無效果，可使用500ppm漂白水（1公升清水加10c.c.漂白水）進行環境清潔，如清潔嘔吐及排泄物，則使用1,000ppm漂白水（1公升清水加20c.c.漂白水）。

預防腸病毒最好的方法是大人小孩都用肥皂勤洗手，確實做到「濕、搓、沖、捧、擦」洗手五步驟，注意個人衛生，並應注意居家環境清潔及通風，大人返家後應先更衣再接觸家中幼童，以降低家中幼童感染的機會。另因腸病毒傳染力強，為避免腸病毒透過學童頻繁互動傳播，請家長落實幼童生病不上課、不參加補習班及夏令營等，在家休養，並注意有無出現重症病徵。

▲勤洗手常消毒趕走腸病毒。（圖／北市衛生局提供）