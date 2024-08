想查撐竿跳金牌選手照！Google「3字聯想詞」怪怪的　網：雖敗猶榮

▲「飛人」杜普蘭提斯 。(圖/路透)

記者曾筠淇/綜合報導

巴黎奧運男子撐竿跳賽事,由瑞典名將「飛人」杜普蘭提斯(Mondo Duplantis)以6公尺25的成績奪金。財經網美胡采蘋就在臉書上發文表示,因為聽說奪金的選手長得帥,所以她便上網查詢,然而Google上「撐竿跳」的聯想詞竟變得怪怪的。貼文曝光後,也引發討論。

杜普蘭提斯以6公尺25的成績奪金,再度打破世界紀錄,他受訪時表示,「我現在心中還很難落地」,奧運是撐竿跳高運動員最大的舞台,他從小的夢想就是在奧運上打破世界紀錄,「我成功做到了,這種感覺前所未有」。

胡采蘋昨(8)日在臉書粉專「Emmy追劇時間」發文表示,她因為聽說撐竿跳的金牌選手長得很帥,所以想要Google對方照片。然而,當她在Google上搜尋「撐竿跳」,顯示出來的聯想詞卻變得「有點奇怪」。從截圖畫面可見,聯想詞出現了「撐竿跳一大包」、「撐竿跳太大包」。

貼文曝光後,底下網友也紛紛回應,「只能確定都是帥的」、「這次奧運最強新人」、「但這是事實啊」、「這個一大包真的超好笑!雖敗猶榮」、「撐竿跳真是一項可以把長處變短處,短處變長處的運動」、「重新定義『反敗為勝』」。

男子撐竿跳預賽3日登場,21歲的法國選手阿米拉蒂(Anthony Ammirati)在比賽中嘗試跳過5.70公尺的高度,但上身翻過後,後來卻撞到竿子而失敗。雖然阿米拉蒂無緣晉級,但相關畫面卻在網路上瘋傳,甚至傳出有成人網站業者開出25萬美元(約台幣825萬元)的價碼,邀請他拍片。

Anthony Ammirati failed the bar and the commentators are clearly having a hard time acknowledging what happened HELP I'M DYING pic.twitter.com/5hOHttVA5g