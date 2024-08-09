想查撐竿跳金牌選手照！Google「3字聯想詞」怪怪的　網：雖敗猶榮

▲「飛人」杜普蘭提斯 。（圖／路透）

記者曾筠淇／綜合報導

巴黎奧運男子撐竿跳賽事，由瑞典名將「飛人」杜普蘭提斯（Mondo Duplantis）以6公尺25的成績奪金。財經網美胡采蘋就在臉書上發文表示，因為聽說奪金的選手長得帥，所以她便上網查詢，然而Google上「撐竿跳」的聯想詞竟變得怪怪的。貼文曝光後，也引發討論。

杜普蘭提斯以6公尺25的成績奪金，再度打破世界紀錄，他受訪時表示，「我現在心中還很難落地」，奧運是撐竿跳高運動員最大的舞台，他從小的夢想就是在奧運上打破世界紀錄，「我成功做到了，這種感覺前所未有」。

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胡采蘋昨（8）日在臉書粉專「Emmy追劇時間」發文表示，她因為聽說撐竿跳的金牌選手長得很帥，所以想要Google對方照片。然而，當她在Google上搜尋「撐竿跳」，顯示出來的聯想詞卻變得「有點奇怪」。從截圖畫面可見，聯想詞出現了「撐竿跳一大包」、「撐竿跳太大包」。

貼文曝光後，底下網友也紛紛回應，「只能確定都是帥的」、「這次奧運最強新人」、「但這是事實啊」、「這個一大包真的超好笑！雖敗猶榮」、「撐竿跳真是一項可以把長處變短處，短處變長處的運動」、「重新定義『反敗為勝』」。

男子撐竿跳預賽3日登場，21歲的法國選手阿米拉蒂（Anthony Ammirati）在比賽中嘗試跳過5.70公尺的高度，但上身翻過後，後來卻撞到竿子而失敗。雖然阿米拉蒂無緣晉級，但相關畫面卻在網路上瘋傳，甚至傳出有成人網站業者開出25萬美元（約台幣825萬元）的價碼，邀請他拍片。

Anthony Ammirati failed the bar and the commentators are clearly having a hard time acknowledging what happened HELP I'M DYING pic.twitter.com/5hOHttVA5g — Gladys Wotching (@Glodyswotcher) August 3, 2024

根據《每日郵報》報導，阿米拉蒂賽後曾向法國田徑協會（French Athletics Federation）坦言，對於無緣晉級「我有點沮喪」，雖然他自認當天身體狀況達到100%，卻還是發生失誤。他也在爆紅後，於TikTok上傳吃披薩、看前方的影片，字幕上寫著「你下面那包的關注度比你的表現還高」，神情看起來有些無奈。