　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

土耳其女拳手IG不公開　網改「灌爆男友IG」...他傻眼：丟台灣臉！

▲台灣女拳王林郁婷5比0完勝土耳其選手卡拉曼（Esra Yildiz Kahraman）。（圖／路透）

▲林郁婷5比0完勝土耳其選手卡拉曼（Esra Yildiz Kahraman）。（圖／路透）

記者施怡妏／綜合報導

「台灣拳后」林郁婷擊敗土耳其卡拉曼（Esra Yildiz Kahraman）闖進金牌戰，對手比出「雙X」挑釁手勢，此舉除了惹火台灣民眾，批評對手沒有風度，湧入卡拉曼的IG留言「不要輸不起！」事後卡拉曼關閉IG留言，還將帳號改成不公開帳號，眾人改灌爆卡拉曼男友IG，目前卡拉曼男友也將IG改成不公開帳號。

有網友在Dcard發文，「土耳其選手男友被出征」，卡拉曼的IG被網友罵翻，目前已經將帳號改為不公開帳號，網友們改將怒氣發洩到卡拉曼男友身上，湧入卡拉曼男友的IG繼續罵，看見此狀況，原PO驚呼「大家都知道禍不及家人，而且成年人自己犯錯自己擔，這跟他們兩個沒關係吧」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO指出，雖然選手真的很白目，輸不起，但是不應該波及到家人，「很多人都要求她男朋友道歉，但犯錯的又不是他，出征他幹嘛？」

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲卡拉曼男友IG遭網友出征。（圖／翻攝自Dcard）

目前卡拉曼男友的IG帳號也改為不公開，從原PO的截圖可以看到，網友留言「關一篇我們罵一篇，直到土耳其選手出來道歉」、「關什麼留言啊！有夠丟臉，打不贏就沒品」、「順便連她的朋友一起罵」、「風度跟分數一樣0分」、「不甘願就別去比啦，快回家哭吧」。

此舉讓Dcard網友們狂搖頭，在貼文底下紛紛留言，「這發言像幼稚園在吵架，都成年了說話還這樣」、「有些人真的是不要丟台灣的人臉好嗎」、「台灣網友怎麼那麼閒，都有空去找不相干的人的貼文來罵」、「好丟臉，跟那些中國小粉紅有什麼不一樣」、「一群為罵而罵，真的丟臉無極限」。

▼卡拉曼IG目前設為不公開帳號。（圖／翻攝自IG／esrayldiz1）

▲▼ 。（圖／翻攝自IG／esrayldiz1）

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

ET快訊
快訊／挪威郵輪奮進號「遊客落海死亡」　
31歲台男在柬埔寨被抓！　長相、姓名直接被公開
快訊／少林最帥武僧車禍死亡　得年21歲
南海海槽不排除「規模9超級強震」　專家示警：海嘯會影響台灣
快訊／冷臉開槍爆紅！南韓女射擊手突昏倒　CPR搶救
陸記者考全紅嬋英文秒被拒　「8字」回應…粉絲讚：懟得好
不先站獎台！銀牌女將「特地去抱郭婞淳」　原因暖哭萬人
王陽明信義區開阿法被撞！下車怒飆肇逃男：還在笑
快訊／北捷休息室爆藏毒！涉案司機複驗結果出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

挪威郵輪奮進號「驚傳遊客落海」！業者認已罹難：全力提供必要協助

南海海槽不排除「規模9超級強震」　專家示警：海嘯會影響台灣

想查撐竿跳金牌選手照！Google「3字聯想詞」怪怪的　網：雖敗猶榮

林郁婷金牌戰「波蘭對手PO一張圖」超無知　網怒：翻譯很不妙

全台7商港開放14區免費垂釣　吸引逾14萬人次釣魚

沉迷手遊「狂忘記買飯」被分手！他神挽回　女友感動：像日本買的

豪雨襲中南部「入夜到清晨雨最大」　下周一赴日「瑪莉亞」攪局　

郭婞淳「給人的好感度為何高？」　網曝原因爆感動：如何不喜歡

2024甲辰鷄籠中元祭8／17登場　放水燈遊行交通管制一次看

土耳其女拳手IG不公開　網改「灌爆男友IG」...他傻眼：丟台灣臉！

J.K.羅琳嗆林郁婷支持者　人權組織：選手不該被虐待

騎士停路中躲太陽被按喇叭　頻回頭惹駕駛笑：去曬太陽

林郁婷5比0完勝挺進金牌戰　粉絲熬夜加油、媽感動哽咽

台妞用梳子收服奈良40隻鹿　排隊鞠躬討梳頭還會喬角度

日本地震規模上修7.1　「海嘯注意報」區域持續擴大

外國選手跪求台灣珍奶徽章　擊劍王子陳弈通出手助圓夢

王齊麟護愛陳詩媛：不要欺負我女友！　難過發聲「都是我不好」根本男友模範

外國選手跪求台灣珍奶徽章 擊劍王子陳弈通出手助圓夢！

女駕駛違規左轉！騎士遭撞「噴5圈重摔」慘死　她下車只顧看車頭

沒洗澡可上床請舉手　見台下一片老師崩潰

挪威郵輪奮進號「驚傳遊客落海」！業者認已罹難：全力提供必要協助

南海海槽不排除「規模9超級強震」　專家示警：海嘯會影響台灣

想查撐竿跳金牌選手照！Google「3字聯想詞」怪怪的　網：雖敗猶榮

林郁婷金牌戰「波蘭對手PO一張圖」超無知　網怒：翻譯很不妙

全台7商港開放14區免費垂釣　吸引逾14萬人次釣魚

沉迷手遊「狂忘記買飯」被分手！他神挽回　女友感動：像日本買的

豪雨襲中南部「入夜到清晨雨最大」　下周一赴日「瑪莉亞」攪局　

郭婞淳「給人的好感度為何高？」　網曝原因爆感動：如何不喜歡

2024甲辰鷄籠中元祭8／17登場　放水燈遊行交通管制一次看

土耳其女拳手IG不公開　網改「灌爆男友IG」...他傻眼：丟台灣臉！

「6種超常見外食」是血糖地雷！　牛肉麵、炒飯都上榜

天道盟正義會洗錢2500萬！車手失聯視同背骨　幹部擔責慘遭私刑

天王胡瓜首度當保母　氣餒「我連小禎胡釋安都沒帶過」

安洗瑩舉戴資穎為例猛批　韓國羽協會長反駁「她表達方式笨拙」

伊能靜「同框」前夫庾澄慶！為小哈利露臉…網驚：以為帳號是假的

挪威郵輪奮進號「驚傳遊客落海」！業者認已罹難：全力提供必要協助

她上腹反覆疼痛難耐竟「非結石性膽囊炎」已腫如拳頭大

宮崎大學2研究室「震後對比」曝光　日網狂讚：防震措施超重要

全聯加碼「60元福利餐盒」接棒！2款海鮮新口味亮相　南部也吃得到

下遊覽車「直接橫越馬路」機車煞不住猛撞　台中男當場倒地

高雄男鑽冰櫃「自標售1萬」　好市多怒了：請勿模仿！

生活熱門新聞

鬼月到！　普渡三公提醒「5姓氏」有血關、水關

台南雷雨多地區積淹水　市長臉書被「放假」洗版

新手媽花8800找最強命名師！見2組名傻眼

即／魏德聖向郭台強道歉！果子電影發道歉聲明

突被比X手勢！下秒鏡頭「林郁婷1堅強舉動」暖哭了

不先站獎台！銀牌女將「特地去抱郭婞淳」　原因暖哭萬人

王齊麟甜曝：她與李洋女友同一天生日

快訊／5縣市大雨特報　鄭明典曝一圖示警「不穩定區影響」

馬桶吸把悠遊卡竟是停車場神器！他實測全場爆笑

月薪35K！首度招考「行政清潔隊員」

連3位妹子「1條件才交往」驚呆他！全場搖頭

李洋曬女友合照：第一次出國沒帶球拍

婆婆大吼「北海道在韓國」被糾正腦羞罵媳：比我還沒知識

快訊／台南大雷雨國家警報！　5縣市豪大雨特報

更多熱門

相關新聞

體育署出手！與奧會準備告IBA

體育署出手！與奧會準備告IBA

自從林郁婷選手2023年第1次被IBA世錦賽取消資格後，由於杭州亞運與巴黎奧運參賽在即，具運動醫學專長的體育署長鄭世忠立即召集醫學、運動禁藥、運動心理諮商、運動管理專家一同開會，並在第一時間為郁婷進行全身醫學檢查，確認參賽資格沒問題。

跳遠選手奪金後擁抱帕運丈夫

跳遠選手奪金後擁抱帕運丈夫

萊爾斯確診奪200公尺銅牌後坐輪椅離場

萊爾斯確診奪200公尺銅牌後坐輪椅離場

「詹皇」破大三元紀錄　戰塞爾維亞很艱難

「詹皇」破大三元紀錄　戰塞爾維亞很艱難

日本「田徑女神」大露腹肌　甜美一笑網全暈

日本「田徑女神」大露腹肌　甜美一笑網全暈

關鍵字：

林郁婷土耳其拳擊美洲運動會IG2024奧運國際

讀者迴響

熱門新聞

拚金還是保銀？女神郭婞淳最後一試被讚爆

「雙腿夾頸」騰空虐待男嬰　67歲父還有18歲兒

是你嗎？網路報稅11836名中獎名單揭曉　頭獎20萬現金

日本官方推演「南海海槽」地震恐釀23萬死

女駕駛違規左轉！騎士噴飛5圈重摔慘死　她下車只看車頭

郭婞淳連3屆奧運奪牌　頒獎感動落淚

郭婞淳連3屆奪牌第一人！乖乖超搶戲

陸媒辛辣提問　郭婞淳高EQ回應

鬼月到！　普渡三公提醒「5姓氏」有血關、水關

阿嬤過世缺席…郭婞淳母親靈前報喜訊：乖孫女奪牌了！

台南雷雨多地區積淹水　市長臉書被「放假」洗版

柯瑞轟36分　美國男籃17分逆轉闖金牌戰

新手媽花8800找最強命名師！見2組名傻眼

遭傳召妓、薪資過高　林飛帆：已報警

陳詩媛無名指驚見「戒指套牢」！88節回王齊麟家

更多

最夯影音

更多

J.K.羅琳嗆林郁婷支持者　人權組織：選手不該被虐待

騎士停路中躲太陽被按喇叭　頻回頭惹駕駛笑：去曬太陽

林郁婷5比0完勝挺進金牌戰　粉絲熬夜加油、媽感動哽咽

台妞用梳子收服奈良40隻鹿　排隊鞠躬討梳頭還會喬角度

日本地震規模上修7.1　「海嘯注意報」區域持續擴大

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面