土耳其女拳手IG不公開　網改「灌爆男友IG」...他傻眼：丟台灣臉！

▲林郁婷5比0完勝土耳其選手卡拉曼（Esra Yildiz Kahraman）。（圖／路透）



記者施怡妏／綜合報導

「台灣拳后」林郁婷擊敗土耳其卡拉曼（Esra Yildiz Kahraman）闖進金牌戰，對手比出「雙X」挑釁手勢，此舉除了惹火台灣民眾，批評對手沒有風度，湧入卡拉曼的IG留言「不要輸不起！」事後卡拉曼關閉IG留言，還將帳號改成不公開帳號，眾人改灌爆卡拉曼男友IG，目前卡拉曼男友也將IG改成不公開帳號。

有網友在Dcard發文，「土耳其選手男友被出征」，卡拉曼的IG被網友罵翻，目前已經將帳號改為不公開帳號，網友們改將怒氣發洩到卡拉曼男友身上，湧入卡拉曼男友的IG繼續罵，看見此狀況，原PO驚呼「大家都知道禍不及家人，而且成年人自己犯錯自己擔，這跟他們兩個沒關係吧」。

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原PO指出，雖然選手真的很白目，輸不起，但是不應該波及到家人，「很多人都要求她男朋友道歉，但犯錯的又不是他，出征他幹嘛？」

▲卡拉曼男友IG遭網友出征。（圖／翻攝自Dcard）



目前卡拉曼男友的IG帳號也改為不公開，從原PO的截圖可以看到，網友留言「關一篇我們罵一篇，直到土耳其選手出來道歉」、「關什麼留言啊！有夠丟臉，打不贏就沒品」、「順便連她的朋友一起罵」、「風度跟分數一樣0分」、「不甘願就別去比啦，快回家哭吧」。

此舉讓Dcard網友們狂搖頭，在貼文底下紛紛留言，「這發言像幼稚園在吵架，都成年了說話還這樣」、「有些人真的是不要丟台灣的人臉好嗎」、「台灣網友怎麼那麼閒，都有空去找不相干的人的貼文來罵」、「好丟臉，跟那些中國小粉紅有什麼不一樣」、「一群為罵而罵，真的丟臉無極限」。

▼卡拉曼IG目前設為不公開帳號。（圖／翻攝自IG／esrayldiz1）

