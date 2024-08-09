五堵捷運、開闢科技園區用地　謝國樑：以市地重劃方式取得

▲五堵倉儲區將轉型基隆科技園區。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長謝國樑8日主持「基隆捷運推動專案小組」第29次會議，討論五堵、百福及七堵等捷運車站的基地配置等議題，基市府將儘速取得捷運用地及其周邊土地，加速捷運建設開發。

秘書長方定安表示，如果單以一般協議價購或土地徵收的方式取得捷運路廊及綠地用地，初估市府就得增加12億多元的土地取得成本，考量該區域多為單一倉儲業者所持有之土地，產權單一，市府將與私地主溝通配合捷運工程與土地取得方式，在市府產業政策導引下，進行產業轉型，並請地主先行提供土地做為相關工程所需用地，該用地的負擔保留做為未來參與地區開發，平衡地主負擔公共利益與共享捷運開發權益。

▲謝國樑主持捷運專案小組會議。

方定安進一步說明，在都市計畫的指引下，以市地重劃方式由土地所有權人負擔公共設施用地，一方面降低市府取得土地成本的財務重擔，二方面加速基隆科技園區各項基礎建設帶動產業轉型，三方面也能讓捷運早日服務基隆地區的民眾，達成民眾、私地主與公部門三贏的局面。此外，市府將盤點捷運沿線的潛力都市更新土地與應配合的公共設施用地，並研議以多元創新用地取得方式的可行性，提高民眾配合政府公共建設的意願。

目前捷運正由基隆市政府會同新北市政府進行基本設計作業，捷運路線已逐步定案，市府將依據五堵南北向的捷運路廊，作為基隆科技園區之縱向串聯五堵捷運站的主要聯外道路，並橫向配置相關區內道路，完善整體交通網絡。