「游一半斷氣」沒人發現！塞爾維亞好手漂屍湖中　直播鏡頭全拍下

▲拉扎爾在游泳項目中途溺斃。圖為游泳賽事直播截圖。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

美國德州8日一場混合健身（CrossFit）比賽發生憾事，28歲選手拉扎爾（Lazar Đukić）在游泳項目溺斃，卻沒有任何人及時發現，此過程疑似都被直播放送出去。

這起事故發生在德拉斯（Dallas）近郊的海軍溪湖（Marine Creek Lake），沃斯堡消防局向《美聯社》表示，他們被呼叫前來協助警方，因為「一名參賽者在水裡失蹤了一段時間」，2小時後才從水裡撈起一具遺體。

比賽直播影片可見，大批選手們在湖中奮力游泳，其中一人原本也在拚命前進，游到一半卻突然停下，並且隨著水波上下浮動。此時，工作人員關注著陸續上岸的選手們，而沒有注意到水中異狀。但目前尚不清楚，此人是否就是拉扎爾。

We are devastated by the passing of Lazar Đukić. Our hearts are with Lazar’s entire family, friends, and fellow athletes.



Out of respect for the family and in cooperation with the Fort Worth Police Department, we will share updates when possible. pic.twitter.com/KkjY5zuGRT — The CrossFit Games (@CrossFitGames) August 8, 2024

主辦單位證實了拉扎爾的死訊，宣布當天剩下比賽暫停，也表達了深刻的哀悼與悲痛，「我們正在全面配合當局，並且盡我們可能，在此刻支持（死者）家屬。」

觀眾凱特琳（Kaitlin Pritchard）向當地媒體《沃斯堡星報》表示，她在游泳終點線附近有看到拉扎爾在變換游泳姿勢，儘管岸上有救生員，卻沒有任何搜救行動，因為當時根本沒人知道發生什麼事情，「沒有及時通知說『有人失蹤了』。我的意思是，人們仍在他沉下去的地方游泳。」

這場比賽包括5.6公里長跑與800公尺游泳，挑戰全方位體能極限的賽程，吸引全球33個國家的人們參加。其中，拉扎爾來自塞爾維亞，在國內CrossFit男子排名第3，全球男子成績位列第88名。

由於這起意外的發生，外界紛紛質疑，主辦單位在激烈長跑之後安排游泳，是否把選手置於危險之中，現場急救安排與措施是否也有疏漏。