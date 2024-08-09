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「游一半斷氣」沒人發現！塞爾維亞好手漂屍湖中　直播鏡頭全拍下

▲▼「游一半斷氣」沒人發現！塞爾維亞好手漂屍湖中　對手爭相越過他。（圖／翻攝X）

▲拉扎爾在游泳項目中途溺斃。圖為游泳賽事直播截圖。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

美國德州8日一場混合健身（CrossFit）比賽發生憾事，28歲選手拉扎爾（Lazar Đukić）在游泳項目溺斃，卻沒有任何人及時發現，此過程疑似都被直播放送出去。

這起事故發生在德拉斯（Dallas）近郊的海軍溪湖（Marine Creek Lake），沃斯堡消防局向《美聯社》表示，他們被呼叫前來協助警方，因為「一名參賽者在水裡失蹤了一段時間」，2小時後才從水裡撈起一具遺體。

比賽直播影片可見，大批選手們在湖中奮力游泳，其中一人原本也在拚命前進，游到一半卻突然停下，並且隨著水波上下浮動。此時，工作人員關注著陸續上岸的選手們，而沒有注意到水中異狀。但目前尚不清楚，此人是否就是拉扎爾。

主辦單位證實了拉扎爾的死訊，宣布當天剩下比賽暫停，也表達了深刻的哀悼與悲痛，「我們正在全面配合當局，並且盡我們可能，在此刻支持（死者）家屬。」

觀眾凱特琳（Kaitlin Pritchard）向當地媒體《沃斯堡星報》表示，她在游泳終點線附近有看到拉扎爾在變換游泳姿勢，儘管岸上有救生員，卻沒有任何搜救行動，因為當時根本沒人知道發生什麼事情，「沒有及時通知說『有人失蹤了』。我的意思是，人們仍在他沉下去的地方游泳。」

這場比賽包括5.6公里長跑與800公尺游泳，挑戰全方位體能極限的賽程，吸引全球33個國家的人們參加。其中，拉扎爾來自塞爾維亞，在國內CrossFit男子排名第3，全球男子成績位列第88名。

由於這起意外的發生，外界紛紛質疑，主辦單位在激烈長跑之後安排游泳，是否把選手置於危險之中，現場急救安排與措施是否也有疏漏。

 

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