「游一半斷氣」沒人發現！塞爾維亞好手漂屍湖中　直播鏡頭全拍下

▲拉扎爾在游泳項目中途溺斃。圖為游泳賽事直播截圖。(圖/翻攝X)



記者吳美依/綜合報導

美國德州8日一場混合健身(CrossFit)比賽發生憾事,28歲選手拉扎爾(Lazar Đukić)在游泳項目溺斃,卻沒有任何人及時發現,此過程疑似都被直播放送出去。

這起事故發生在德拉斯(Dallas)近郊的海軍溪湖(Marine Creek Lake),沃斯堡消防局向《美聯社》表示,他們被呼叫前來協助警方,因為「一名參賽者在水裡失蹤了一段時間」,2小時後才從水裡撈起一具遺體。

比賽直播影片可見,大批選手們在湖中奮力游泳,其中一人原本也在拚命前進,游到一半卻突然停下,並且隨著水波上下浮動。此時,工作人員關注著陸續上岸的選手們,而沒有注意到水中異狀。但目前尚不清楚,此人是否就是拉扎爾。

We are devastated by the passing of Lazar Đukić. Our hearts are with Lazar’s entire family, friends, and fellow athletes.



Out of respect for the family and in cooperation with the Fort Worth Police Department, we will share updates when possible. pic.twitter.com/KkjY5zuGRT