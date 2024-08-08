青少年五人制足球吳鳳科技大學開踢　跨國際交流讓台灣被看見

▲▼ 2024青少年五人制足球國際邀請賽吳鳳科技大學開踢!8/8-12日本、馬來西亞、泰國、越南與臺灣等14隊男女共同角逐冠軍盃 。（圖／吳鳳大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

吳鳳科技大學休閒遊憩與運動管理系為積極推動教育部體育署新南向政策，訂於113年8月8~12日假吳鳳科技大學旭光中心辦理｢2024青少年五人制足球國際邀請賽」，本次除邀請新南向馬來西亞、泰國、越南等三國家隊伍外，還特別邀請足球強國日本隊與臺灣共五個國家高中U18(男子組8隊、女子組6隊)等，共計14支隊伍一同參賽競技。

繼2023年首次辦理深獲各界好評後，今年在教育部體育署的大力支持下，再次委由吳鳳科技大學賡續擴大舉辦。本賽事執行長休閒遊憩與運動管理系蔡守浦主任表示：｢臺灣從當年被稱為足球沙漠，至今在教育部體育署及各界足球先進們多年努力之下，使臺灣各縣市具備了完善的球場地與環境之外，並培養出各級優秀足球運動隊伍，在國際競賽舞台上成績亮眼，讓國際友人更加認識「臺灣」。

本屆邀請賽中，國內男子組有民雄農工、復興高中，女子組計有台東體中、永慶高中、瑞祥高中與水里商工等實力堅強的隊伍一同角逐金盃。透過辦理國際邀請賽，能使來自不同國家的足球隊伍交流，球員們相互學習不同國家的足球特色及優點，進而增加選手們的國際視野。