颱風災民「快速搬遷永久屋」未必較佳！陽明交大研究揭2原因

▲莫拉克風災15周年，陽明交大歷經10年追蹤研究災民心理壓力。圖為研究團隊訪視受災戶。（圖／陽明交大提供）

記者許敏溶／台北報導

2009年莫拉克颱風造成八八風災，迫使許多災民搬家。陽明交大今（8日）公布針對當年房屋嚴重損毀的1236個家庭進行調查，歷經十年追蹤後發現，當年災後被迅速安置到永久屋等穩定住所的災民，一開始雖然心理壓力較低，但隨著時間推移心理壓力逐漸上升，最後反而變得相對較高。

15年前的莫拉克颱風重創台灣，當時被稱為「八八風災」。陽明交大護理學院與國家災害防救科技中心合作，針對當年莫拉克風災房屋嚴重損毀的1236個家庭進行調查，歷經十年追蹤調查，並在今天公布結果，研究成果刊登在國際期刊《Psychological Science》。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陽明交大歷經10年追蹤研究顯示，災民快速搬遷永久屋未必較佳。圖為心理壓力模式圖。（圖／陽明交大提供）

陽明交大表示，研究團隊將災民搬遷模式分為6種，包含立即返回原居住、多年後經歷一次長距離搬遷、立即搬到永久屋、在大搬遷前有時間進行準備、兩次大搬遷之間沒有緩衝時間、以及兩次大搬遷之間有緩衝時間。

結果顯示，天然災害後，重建的過程中必須給予災民充分時間討論及決定，才能在未來的天然災害中更加從容應對。相較之下，災難發生後沒有馬上遷入永久房屋災民，可能花了好幾年才找到穩定住處，雖然也經歷過一次或多次搬遷，但是由於在搬遷之前有較多時間來準備或適應，長期的心理恢復狀況顯著較佳。

參與這項調查的陽明交大臨床護理研究所助理教授陳律言分析，在搬遷前有較長時間進行準備或調適的災民，其長期心理復原狀況較沒時間準備的災民好。無論是經歷一次大搬遷還是兩次搬遷，情況皆是如此。

這項發現顯示，天然災害發生後，若能讓災民們有更多時間討論及決定搬遷的時間或地點，應該是減輕災民們在災後長期心理壓力的關鍵因素。

陽明交大表示，過去也有部分研究或報導指出，永久屋對社區凝聚與文化傳承的不利影響，甚至衍生出土地及居住權的爭議，難以協助災民安居樂業。

近年台灣甚至全球面臨極端氣候威脅，陽明交大研究團隊認為，這項研究為災害風險管理和社會韌性建設提供重要的參考指引。陳律言建議，未來制定災害應對措施時，應更加重視災民心理需求，提供足夠時間和資源，協助災民做出適合自身的搬遷決定，並做好心理調適，以促進災後心理復原。

▲陽明交大助理教授陳律言（前排中）團隊歷經10年追蹤研究顯示，災民快速搬遷永久屋未必比較好。（圖／陽明交大提供）