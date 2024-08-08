哈日族有福了！日本記名「Suica」西瓜卡最快秋天重新上市

▲記名式Suica西瓜卡有望在秋天恢復販售。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本旅遊必備的Suica（俗稱西瓜卡）因晶片短缺問題2023年8月起停售，如今則傳出，有望在今年秋天恢復販售記名式Suica。不過有關於非記名式卡片的重新販售日程則仍待討論。

根據《時事通信社》報導，受到半導體短缺影響，導致交通卡內部的晶片取得困難，因此日本在2023年依序停售非記名式Suica卡與記名式Suica。如今則傳出，由於JR東日本已經確保一定數量的晶片庫存，因此有望重新恢復販售。

報導指出，最快今年秋季就會重新開始販售記名式Suica。

至於目前僅限於成田機場和羽田機場販賣的訪日旅客專用「Welcome Suica」，未來也有望可以在東京都心的旅遊服務櫃檯購買。Welcome Suica專門提供外國旅客短期旅遊使用，優點是不須押金，但使用期限僅28天，每人限購1張。

另一方面，非記名式Suica的販賣重啟時間則仍在討論中。而作為沒有實體卡片的替代方案，iPhone用戶只要在手機內建的「錢包」APP中選擇「交通卡」，滑到日本的選單，就有Suica及PASMO卡可綁定使用，儲值則用手機內綁定的信用卡，但僅能使用JCB或Master卡，抵達日本後用手機感應機器即可搭乘大眾運輸或購物。

安卓用戶則可利用JR西日本的交通卡「ICOCA」手機綁定功能，且支援Visa、JCB、Master、美國運通等信用卡手機加值。iPhone用戶同樣可以使用，但機型須為iPhone 8以上，系統需更新至iOS 16.0以上。