彰化某國立大學驚爆欠薪多月！工讀生、助教痛批：生活不用過嗎

▲彰化某國立大學一連多月傳出欠薪情形。（圖／翻攝Google Maps）

圖文／CTWANT

彰化某國立大學一連多月傳出欠薪情形，多名校內助教、工讀生向校方投訴未果，轉而向媒體投訴，表示由於處理薪水的行政單位一直更換負責人，導致校內許多工讀生的薪水一直遲遲未發。許多學生是靠工讀薪資生活，這次公開投訴，就是希望校方看到、想想辦法。

據《記者爆料網》報導，了解，這所國立學校先前才因為拖欠「安心上工」補助薪水被開罰，近期又再次爆出因校內某單位處理薪水的行政職務人員調動，導致欠薪未發。許多學生向校方投訴未果，轉而請學生會求助。該校學生會也在近日發出聲明，表示：「近期多次有同學申訴工讀金遲發問題，基於連續案件申訴，本部認為此應為非單一案件。」

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另外，有校內工讀生將事情發在學校Dcard上，並寫下：「如果連學生會反應都沒用，我會向勞工局申訴，期望能改善這種現況。真不行就只能去舉牌抗議了。」

爆料者指出，學校許多人（工讀生、助教）都是靠這份薪水再支撐自己每個月的開銷，欠薪之下，有些同學還有可能跟朋友借錢來應付每個月的生活。如今與學校申訴未果，讓他們不知道要向誰申訴才好。更表示如果校方都不能完善保障學生權益，類似的狀況是否還有可能一再發生？

對此，該校校方暫無回應，學校官方網站上也未見相關公告釋出。

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