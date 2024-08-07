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【瑪法達星座運勢】魔羯座　08.07～08.13

圖文／鏡週刊

時來運轉，鋒芒再現。事業宮迎來年僅一度的超大吉兆的這段日子，喜見一波極為難得的生涯重大轉機與契機，壓抑許久的熱血，可望很快找到絕佳的釋放落點。只要有目標、有行動，不漏接任何機會，才華絕不會被埋沒。時機稍縱即逝，切莫猶豫。得道多助。事業前景由黑翻紅、峰迴路轉可期。偏財走揚，有獎上門。愛情是一種幸福動力。

物極必反　步步為營

時序轉進立秋，以一級星象吉兆「太陽╱歲星六合」開場、「火星╱歲星合」收尾的本週，「水逆」的肆虐強度稍稍減弱，大環境情緒有觸底反彈的跡象。這段獅子座之月的調性將轉向英雄主義、榮耀至上、拯救危亂與現實調和主義。也是8月大型衝擊事件相對較少的喘息週。

四大星象事件有：

1.8月7日：「太陽╱歲星六合」（諸事如意）；「水星╱金星合」（順水行舟）；立秋

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2.8月10日：「七夕情人節」月亮進駐天蠍座（愛是占有）

3.8月13日：「火星╱歲星合」（烈火熊熊）

*「水逆」（到8月28日結束）

星象訊號稍見緩和的本週，「天王星災變效應」退場，「水逆」衝擊減緩，取而代之的是，大型正能量如「太陽╱歲星六合」與「水星╱金星合」之類的星象吉兆。力挽狂瀾、事在人為。星象顯示，變局雖劇烈，但命運是可以藉著積極作為、投入其中，而有所轉機。且機會之窗只在本週洞開，不容猶豫遲疑。

值得警戒的是，上週開始的「水逆」要到8月28日結束。除了上週「水逆」開始之初的全球股災、戰爭危機，最強「八月風暴」要到月中隨著歲星、厄星土星與災星天王星的一連串角衝，才正式來襲。如果說上週是「水逆」初期的開胃前菜，本週則是短暫緩和過渡，下週才是重頭戲的開始。本週行事，除了謹慎再謹慎，最大意義就是，提早在風暴來臨前未雨綢繆、及早備案。

財經方面，全球與台灣股市上週隨「水逆」開始，上演大怒神而災情慘重。所幸，除了「水逆」警訊作祟，本週有財星金星與水星合相的一級正訊號緩衝。短期市場波動仍然易受消息面影響而起起落落。恐慌指數有微幅下修跡象，投資人宜防禦因應。

就個別星座而言，本週「水逆」短期波動持續肆虐，不過大型吉兆也壓過警訊、成為主流。運勢冠軍落在射手座。身為人生幸運組常客的他們，命星接連與太陽、戰星呈超級大吉相，會有幾波與事業、前途或投資有關的幸運契機上門。是主動出擊、成就大事，享受情感、成就與財富感的閃亮時刻。

運勢第二是獅子座。帶著本月之星光環，與命星與歲星的相濟好運，雖然衝勁不如上週，但站穩人生舞台一哥一姐之位，或維持某種先驅者優勢還是綽綽有餘的；好運季軍是牡羊座。命星與最大吉星歲星合相，於此時刻對合作計畫、夥伴關係、求職轉業或衛冕重來等事，最有符合期待的結論。

本週「水逆」效應在歲星與金星在內的兩大吉兆沖淡下，全體星座的運勢痛苦指數銳減。「水逆」首當其衝的雙子、處女座，吉兆大大抵銷「水逆」的負能量，可謂暫時脫離苦海。

星座排行

  1. 射手座：攻無不克、左右逢源、旗開得勝（機會最多）
  2. 獅子座：吉人天相、消災解厄、穩穩掌舵（氣場最佳）
  3. 牡羊座：前程似錦、排名晉階、專業猛進（前景最優）
  4. 天秤座：因禍得福、財源廣闢、險中得富（收穫最豐）
  • 愛情運：★★★★☆
  • 金錢運：★★★☆
  • 事業運：★★★★☆
  • （★★★★★為滿分）


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