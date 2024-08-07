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社會 社會焦點 保障人權

高雄猴爬進冷藏櫃「自標售價1萬」影片曝　好市多怒了：勿模仿！

記者許宥孺／高雄報導

高雄市上個月才有未成年屁孩爬進超商冰櫃，遭店家報警處理，未料，今(7日)又有一名男子有樣學樣，爬進好市多大順店的冷藏冰櫃，還以手機自己標價1萬元。好市多呼籲消費者，不理性的行為切勿模仿。

▲▼高雄猴爬進好市多冷藏櫃。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

▲高雄猴爬進好市多冷藏櫃，疑似指自己售價一萬元。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

網路流傳一段22秒「大鬧好市多」影片，並附註發生時間是在今日中午12點04分。影片中，一名身穿綠色短袖上衣、黑色短褲、戴著黑色邊框眼鏡的男子，把自己關在冷藏櫃中，先是指著自己，再指著自己右手的手機，畫面中顯示是iPhone手機的計算機頁面，數字則打著「10000」，疑似想表示自己的標價是1萬元。

男子還在冷藏櫃中拉起短褲褲腳、摸胯下，不斷地指著自己，再指手機畫面，最後自己用腳推冷藏櫃門，同時還拿著一盒奶茶，同行友人也幫忙開門讓他出來，錄影的女子則是從頭笑到尾，喊著「X小啦！」

▲▼高雄猴爬進好市多冷藏櫃。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

▲男子爬出冰櫃後戴出一組商品。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

衛生局對此已派員前往稽查；好市多則表示，該商品於營業期間，持續有商品補貨人員進行排面的整理，期間並未發現商品有異狀，同時，為維護賣場安全及商品品質，並提供會員安心的購物環境，也藉此呼籲導正不理性的行為切勿模仿。

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