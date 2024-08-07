蛋糕還是早餐？飯店推超吸睛父親節蛋糕　美食達人驚：豆漿油條竟是蛋糕！

▲台北君悅酒店溫暖父愛、豆漿油條太有創意售價1288元，美食達人陶禮君被圈粉。（圖／陶禮君提供，下同）

記者楊智雯／綜合報導

父親節將至，台北各大飯店紛紛推出令人驚嘆的創意蛋糕，掀起一股擬真造型風潮。美食達人陶禮君獨家推薦三款令人驚豔的父親節蛋糕，其中台北君悅酒店的「豆漿油條蛋糕」更是突破傳統，開創甜點新境界，這款蛋糕巧妙融合台式早餐元素，外形逼真到令人乍看難辨真假，陶禮君忍不住笑說「完全看不出是蛋糕，卻在吃完後立馬被圈粉」這場視覺與味覺的雙重饗宴，勢必將為今年的父親節慶祝增添無限驚喜與話題。

▲台北君悅酒店溫暖父愛、豆漿油條蛋糕切開後。

費時72小時製作的台北君悅酒店- 溫暖父愛．豆漿油條，外觀完全看不出是蛋糕，陶禮君說「打開蛋糕盒，一開始有點不知從何吃起，先把碗敲破，從碗底流出新鮮芒果，接著奶酪、慕斯蛋糕映入眼廉，反差的視覺感太有趣了」！解謎這款蛋糕的口味，燒餅部分其實是酥脆千層酥，油條部分是巧克力糕體啜的巧克力油條，內餡為巧克力茶香慕斯，瓷碗用白巧克力打造，用最傳統吃法，直接燒餅夾油條吃，陶禮君說「燒餅夾著蛋糕怎麼會這麼好吃呀！燒餅緩解蛋糕甜，而燒餅的千層和蛋糕碰撞出了美味的新高度，那口感極度難忘」，還可以用白巧克力勺起碗裡的慕斯蛋糕和奶酪，軟軟ＱＱ的奶酪，慕斯蛋糕的濕潤，再配上柳橙醬的香氣，滋味絕妙。

▲環遊世界／6吋，售價1388元。

喜歡特別造型蛋糕的人，陶禮君也推薦漢來美食的飛炫老爸父親節蛋糕，這款是以「和老爸一起開醺飛行」的角度設計，以橙香巧克力酥餅為基底，搭配醇厚的威士忌巧克力慕斯、巧克力核桃蛋糕，內餡是清爽的鳳梨啤酒凍和焦糖鳳梨乳酪餡，甜蜜微醺的多層次風味，陶禮君說「這款有夠炫酷，為老爸帶來視覺和味覺的雙重享受」。

▲Le Ruban Pâtisserie法朋烘焙甜點坊父親節限定經典老爸蛋糕，售價1580元。

陶禮君喜歡法朋的蛋糕，她發現很多爸爸很喜歡蛋糕，這次父親節蛋糕系列中，她推薦經典老爸蛋糕，選用日本九鬼黑芝麻作為慕斯塔底與芝麻香緹，九鬼芝麻擁有豐富的油脂含量和獨特的香氣，一入口濃郁的芝麻香氣撲鼻，搭配著綿密日式修多蛋糕與帶有莓果香的黑醋栗凍內餡，芝麻與黑醋栗融合的創新滋味，就像走在時尚尖端的潮爸一樣，創新中又不失經典元素。