詐團假冒「野村證券+賴老師」　高雄婦痛失1億！警拘提約談27人

記者張君豪／台北報導

刑事局偵九大隊7日宣布破獲台灣詐騙集團偽冒日本野村證券公司，透過臉書及YouTube投放廣告招募投資會員，並透過加LINE群組要會員儲值假冒的「野村證券」投資APP並匯款到指定帳戶，其中家住高雄一名退休婦女（約70歲）誤信詐騙，在短短3個月內匯出1億新台幣給詐團，刑事局會同新北、台中、台北市警局報請台北地檢署明股檢察官指揮，從去年11月到今年7月發動多次搜索拘提行動，逮27名包含詐團車手、控場及收水人員。

▲刑事局破獲偽冒野村證券及股市名人賴憲政老師的詐團。（圖／記者張君豪翻攝，下同）





刑事局表示，被害人看到臉書等社群平台的宣稱投資股票獲利廣告，加入LINE群組後下載相關APP，詐團不僅假冒日商野村證券、也假冒股市名人賴憲政做為群組老師，話術慫恿民眾投資，卻發現無法拿回獲利，連本金也贖回不了，被害人才驚覺遭詐騙報警，警方清查全台被害人數38人，詐騙金額逾4億新台幣。

警方分析詐團金流，發現詐團透過在新竹承租出租套房，控制欲販售人頭帳戶民眾，命令準備好身分證含印章後到縣市政府臨櫃辦理設立登記，之後再到國稅局辦理營業登記。並透過企業社、公司辦理9張營業登記，陸續向銀行辦理公司帳戶29個，作為騙取民眾匯款用。





另名家住台北市的退休女銀行專員也不察，先後匯款達1367萬元；刑事局去年獲報後，先後拘提18名詐團成員，並約談9名涉案人到案，警方在萬華逮捕該車手集團陳姓主嫌（48歲），在桃園市拘提莊姓收水負責人（25歲），訊後依觸犯詐欺、洗錢防制法、組織犯罪條例等移送台北地檢署複訊，其中陳姓主嫌對案情及贓款流向堅不吐實，梁男（34歲）、張男（29歲）因在新竹套房拘禁監控販賣存戶的民眾，經檢察官聲押獲准，其餘涉案犯嫌1-5萬元交保候傳。



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