【廣編】RICHARD MILLE攜手THE FAMOUS PROJECT　開啟全新世界級女子挑戰計畫

▲RICHARD MILLE宣布將與全球知名帆船運動員Alexia Barrier，共同發起全新的高水準帆船挑戰「The Famous Project」。

圖、文／RICHARD MILLE提供

RICHARD MILLE榮譽宣布，將與全球知名帆船運動員Alexia Barrier合作，共同發起全新的高水準帆船挑戰「The Famous Project」。此計畫將延攬十名來自全球各地、勇敢無畏的女性帆船選手，共同駕駛長達32公尺的巨型帆船，挑戰不間斷的環球航行，並期望在2025年創下儒勒·凡爾納獎盃（Jules Verne Trophy）的首項女子紀錄。

Alexia Barrier擁有20多年擔任船長的航海經驗，共完成18次橫跨大西洋的航程（其中5次為隻身一人），並於2020年旺代單人不靠岸航海賽（Vendée Globe）完賽，Alexia至今共航行超過20萬海里。為迎接這次挑戰，Alexia Barrier和她的隊友將駕駛一艘堪稱一級方程式賽車的Ultim Trimaran IDEC SPORT號帆船劈波斬浪。Alexia Barrier表示：「這個計畫的目的除了運動成就之外，還在於讓女性選手擁有與男性選手相同的機會，使用同樣的船隻參賽讓我們在要求如此嚴苛的賽事中能有機會獲勝。因此，『The Famous Project』也是一項社會議題，完美體現了我們遵從的準則：英勇無畏、心懷夢想、同舟共濟。」

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RICHARD MILLE品牌及合作總監Amanda Mille表示，「RICHARD MILLE將非凡品質、尖端技術和卓越性能這三大品牌基石相結合，在非比尋常的探險之旅上邁出新的步伐。英勇無畏、直面挑戰、敢於冒險，『The Famous Project』計畫讓我們在對女性的支持和承諾寫下新的一頁。」