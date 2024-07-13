36中小學海上接力環台！　32小帆船手金門跨島277公里

▲宜蘭縣岳明國中小發起36校接力海上環島旅程。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

今(13)日早晨金門氣溫高達36度，兩艘大帆船的「光腳號」、「阿莫號」在艷陽下穩佇立於水頭碼頭，原來是宜蘭岳明國中小再次與船公司合作，發起36校接力繞行台澎金馬。帆船抵達金門水頭碼頭後，會合古寧國小、安瀾國小師生，登船繞行金門，為海洋做科學調查。

宜蘭縣岳明國中小自2019年以來，秉持「讓生命不一樣，把全世界當作教室來學習」的理念，駕駛著國內最大的重型帆船「光腳號」，讓32位小帆手以接力的方式，成功完成了1500多公里的環台航行。

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今年，岳明國中小再次與船公司合作，租用以風力動力為主的大型帆船，預計讓36所離島或臨海的中小學，共460位師生乘帆船環台，以逆時針方向繞行台澎金馬一周，預計完成航行28天、1939公里的壯舉。

岳明國中小師生於7月5日從自己學校鄰近的港灣出發，在總統賴清德敲鑼祝賀啟航後，先駛向馬祖，前日自馬祖駛進金門水頭港海域，航行過程中因頂風、頂流又頂浪航行及「阿莫號」修正航向等原因，導致延遲 10小時左右，克服種種困難，整整花費超過36小時才順利抵達金門，令人相當佩服。

另外最吸引孩子們的共學課程，就是登上重型帆船「光腳號」及「阿莫號」航行大小金門海域、繞行一圈。一早，岳明國中小、古寧國小、安瀾國小三校近40名師生已整裝待發，登上大帆船緩緩行駛出港。

下午眾人預計前往「海之風料羅灣營地」進行三校水上課程共學、獨木舟體驗、SUP及OP帆船體驗等，並以公民科學家的方式，分析海洋表層塑膠微粒、溶氧量、海水酸鹼度ph值，以及航行沿途海漂垃圾的調查，為海域進行健康檢查，傍晚則將在夕陽餘暉下，讓孩子們圍在沙灘上的長條桌旁共進晚餐，為活動畫下完美的句點。