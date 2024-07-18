【廣編】全新RM 21-02 Aerodyne陀飛輪腕錶限量50只！複雜錶殼結構展現縝密美學　

▲全新RM 21-02 Aerodyne陀飛輪腕錶結合五級鈦合金結構和加勒比海藍Quartz TPT®石英纖維製成的外殼，是RICHARD MILLE有史以來最複雜的錶殼結構之一。

圖、文／RICHARD MILLE提供

全新RM 21-02 Aerodyne陀飛輪腕錶結合五級鈦合金結構和加勒比海藍Quartz TPT®石英纖維製成的外殼，進一步強化錶圈和底蓋；中層錶殼則由五級鈦合金與Carbon TPT®碳纖維錶柱精心打造，不僅令人矚目而且異常堅固，適應各種日常使用和需求。這是RICHARD MILLE有史以來最複雜的錶殼結構之一，由此體現品牌對細節的極度關注和縝密精緻的全觀美學。

Quartz TPT®石英纖維的製造過程需要先將二氧化矽分離出細絲，再將其平行排成薄層，這些纖維層的厚度不超過45微米，在浸泡於NTPTTM公司專為RICHARD MILLE開發的特殊樹脂中之後，再使用特製機器使層與層之間以45°角方向交錯堆疊而成。隨後，將材料在6巴的壓力下加熱至120度，過程中，這種薄層複合材料的表面將呈現不規則的波紋，具有獨特的外觀。之後才將其送至RICHARD MILLE錶殼製造工坊加工成型。

RM21-02手動上鍊陀飛輪機芯融合了許多RICHARD MILLE的重大創新：錶冠功能選擇器、動力儲存和主發條扭矩指示器和蜂巢狀機芯底板。機芯底板是高性能和精準計時的基石，RM 21-02的底板採用以Carbon TPT®碳纖維作為芯材、經黑色PVD處理的HAYNES® 214®合金材質。這些材質在航空工業中以堅硬和絕佳的熱穩定性聞名。機芯底板經過大量的壓力測試，保證這只腕錶卓越可靠的性能。

RM 21-02 Aerodyne陀飛輪腕錶充分傳承了品牌的精髓，彰顯源於航空領域的靈感，每一個細節都體現了RICHARD MILLE在腕錶設計上的獨創性和對極致性能的全心投入。全新五級鈦合金和加勒比海藍Quartz TPT®石英纖維款式限量50只。