快訊／國家警報響！15縣市大雨特報　大雷雨轟2地

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／台北報導

中央氣象署針對15縣市發布大雨特報，因對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（7）日北部、南投、南部、花蓮地區及台中、雲林、嘉義、宜蘭、台東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

氣象署下午1時08分也發布大雷雨即時訊息，警戒區域包括桃園市、新北市，持續時間至下午2時15分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，氣象署同時針對新北市大豹溪發布災防告警，持續時間至下午3時08分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

大雨特報

影響時間：7日下午至7日晚上

＊大雨：台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣山區、花蓮縣、台東縣山區

大雷雨即時訊息

影響時間：7日白天

＊警戒區域：桃園市、新北市

山區暴雨

影響時間：7日白天

＊警戒區域：新北市三峽區



▲氣象署大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

資料來源：氣象署