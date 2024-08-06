台灣UCC進口「JANE'S 調味鹽」檢出一級致癌物農藥

▲食藥署公布邊境查驗，優仕咖啡（台灣UCC）從美國輸入調味鹽，檢出不得使用的農藥環氧乙烷殘留4.1 mg/kg，需退運銷毀。（圖／翻攝自食藥署網站）

記者洪巧藍／台北報導

香料調味鹽檢出一級致癌物！食品藥物管理署今（6）日公布邊境查驗結果，優仕咖啡（台灣UCC）從美國輸入JANE'S調味鹽，檢出農藥環氧乙烷殘留4.1 mg/kg。食藥署副署長林金富表示，環氧乙烷屬於一級致癌物，在國內屬於不得使用的農藥，這項產品需退運銷毀，UCC後續輸入相關產品會改為逐批查驗。

食品藥物管理署今日公布最新邊境不合格名單，總計有11項產品違規，值得注意的是，其中優仕咖啡（台灣UCC）從美國輸入「調味鹽(JANE'S KRAZY MIXED-UP SALT)」2.40公斤，被檢出農藥殘留含量不符規定。

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林金富表示，被檢出的農藥是環氧乙烷殘留4.1 mg/kg；環氧乙烷屬於一級致癌物，在美國準用於辛香料的薰蒸殺蟲殺菌，但是國內則不得使用，也不得檢出；這項調味鹽中因為有使用香料，可能因此混入，全數需退運銷毀。



林金富指出，美國調味醬類的進口產品，過去半年在邊境被檢出11批不合格，大部分都是檢出環氧乙烷殘留，已經採取20%~50%的加強抽批，針對UCC的情況，後續輸入相關產品會採取100%逐批查驗。

▲邊境查驗，美國輸入調味醬採取加強抽批。（圖／食藥署提供）

這次邊境查驗也發現從泰國進口的滷味包有重金屬鉛不合規定，林金富表示，該產品被檢出重金屬8.1ppm，依照業者資料換算鉛含量0.7ppm，超出標準0.3ppm，需退運銷毀，會持續採逐批查驗。

林金富表示，近半年邊境受理泰國香辛料報驗總計12批，新增本次的滷味包之後，不合格批數達到4批，不合格率33.3%，主要不合格原因為農藥殘留、重金屬鉛不合格。因為半年內不合格批數超過４批，會從7月29日開始針對泰國報驗香辛料採加強抽批。