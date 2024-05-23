逆向害騎士閃避擦撞亡　無照男1原因「關2年變1年」

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿偉（化名）沒有駕照，2021年1月間騎車外出時逆向行駛，騎士小城（化名）為了閃開他，與另一名騎士發生擦撞，送醫急救仍宣告不治。阿偉一審被依未領有駕駛執照駕車因過失致人於死罪，判處有期徒刑2年；二審法官則認為，依據過往案例判斷，一審量刑過重，於是裁定撤銷原判決，改判處有期徒刑1年。

▲阿偉無照騎車還逆向行駛，導致另外2名騎士發生車禍。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿偉沒有駕照，2021年1月9日下午4時許騎車外出，卻在高雄市區逆向行駛，導致小城為了閃開他，而與另一名騎士發生擦撞。小城連人帶車倒地，經送醫急救，仍在5天之後因外傷性顱腦損傷引發肺炎併敗血性休克，宣告不治。

阿偉一審被依未領有駕駛執照駕車因過失致人於死罪，判處有期徒刑2年。他不滿提出上訴，強調自己雖然逆向行駛，但速度很慢，而且是行駛在路肩，沒有妨害到小城的行車動線，反而是小城車速太快，又沒有保持安全距離才會發生車禍，他應該被諭知無罪。

高雄高分院二審法官認為，阿偉雖然沒有駕照，但明顯知道逆向是不對的，卻還是逆向行駛，導致小城為了閃開他而發生車禍，造成1死1傷事故，這起案件事證明確，他的說法顯然是卸責之詞。

不過，法官也提到，參考過往與本案類似的（業務）過失致人於死罪量刑，平均刑度大約在有期徒刑7個月至8個月之間，縱使阿偉沒有坦承犯行，也沒有實際賠償損害，但依據《道路交通管理處罰條例》第86條第1項規定加重其刑之後，一審判處2年仍屬過重，有罪刑不相當之憾，最終裁定撤銷原判決，改判處有期徒刑1年，全案仍可上訴。