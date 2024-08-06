婆婆過世！公公傷心欲絕...1個月後連帶5女回家　媳驚：不演了？

▲一名人妻透露，公公喪偶才1個月，竟開始帶不同女人回家。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

難道是婆婆離世的衝擊太大？有大陸網友表示，婆婆去年過世，公公悲痛欲絕，難過了1個月後突然性情大變，開始放縱，陸續帶著5位女性回到家中，並宣稱是「朋友」，但明眼人都看得出，這不尋常的關係，也讓這位媳婦質疑「不演了嗎」？

根據《搜狐網》報導，這名人妻表示，婆婆生前是個「賢良淑德」的人，她的離世讓公公悲痛欲絕。然而1個月後，公公宛如變了一個人，陸續帶了5位女人回家，宣稱是自己的「朋友」，但明眼人都看得出來，這些女子絕非「一般朋友」。

這名人妻無法理解，為何公公會在這麼短的時間內性情大變，難道現在「不演了嗎」，丈夫更認為自己父親的舉動「是在破壞家庭的和諧」，兩人也吵了起來。老公當時說了一句，「爸爸，我們知道您失去了媽媽難過。但請您想想，媽媽如果在世，她會希望看到您現在的樣子嗎？她一定會希望大家過得幸福，而不是這樣放縱自己」。這名人妻的公公聽完後，承諾會和這些女子保持距離。

貼文在網路瘋傳，有網友就認為，這名公公也許是好好先生的人設壓抑太久，才會有這麼大的反差；也有人猜測，說不定早就出軌。

也有人認為相處幾十年的親人離世，恐怕一時之間內心難以接受，才會出現這樣的反差行為，如果狀況太嚴重，恐怕得尋求專業的心理諮商。

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