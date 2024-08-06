　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

婆婆過世！公公傷心欲絕...1個月後連帶5女回家　媳驚：不演了？

人妻表示婆婆去年過世，公公難過1個月後突然轉性，陸續帶了5名女子回家。（示意圖／Pixabay）

▲一名人妻透露，公公喪偶才1個月，竟開始帶不同女人回家。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

難道是婆婆離世的衝擊太大？有大陸網友表示，婆婆去年過世，公公悲痛欲絕，難過了1個月後突然性情大變，開始放縱，陸續帶著5位女性回到家中，並宣稱是「朋友」，但明眼人都看得出，這不尋常的關係，也讓這位媳婦質疑「不演了嗎」？

根據《搜狐網》報導，這名人妻表示，婆婆生前是個「賢良淑德」的人，她的離世讓公公悲痛欲絕。然而1個月後，公公宛如變了一個人，陸續帶了5位女人回家，宣稱是自己的「朋友」，但明眼人都看得出來，這些女子絕非「一般朋友」。

這名人妻無法理解，為何公公會在這麼短的時間內性情大變，難道現在「不演了嗎」，丈夫更認為自己父親的舉動「是在破壞家庭的和諧」，兩人也吵了起來。老公當時說了一句，「爸爸，我們知道您失去了媽媽難過。但請您想想，媽媽如果在世，她會希望看到您現在的樣子嗎？她一定會希望大家過得幸福，而不是這樣放縱自己」。這名人妻的公公聽完後，承諾會和這些女子保持距離。

貼文在網路瘋傳，有網友就認為，這名公公也許是好好先生的人設壓抑太久，才會有這麼大的反差；也有人猜測，說不定早就出軌。

也有人認為相處幾十年的親人離世，恐怕一時之間內心難以接受，才會出現這樣的反差行為，如果狀況太嚴重，恐怕得尋求專業的心理諮商。

延伸閱讀
買再睡5分鐘打開「像絞碎豆腐渣」！她崩潰喊噁　團隊回應被讚：處理100分
罔腰遭鳳梨毆打「全身多處瘀傷送醫」　1分鐘家暴影片曝光：我熬過了
花21元買飲料就中千萬獎！5-6月統一發票「15張特別獎」　19人喜得200萬

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

ET快訊
全紅嬋半決賽前還在「買烏龜盲盒」　直播主笑翻：怎麼又下單了
快訊／「大麥克買1送1」開搶　APP秒當機了
台灣記者正面對決！　國際拳總鬼打牆竟回這句話
應援奧運！麥當勞「大麥克買1送1」11點開搶
賀錦麗老公爆偷吃女兒老師！　搞大肚子後「花錢解決」
下車尿尿被撞死！　驚悚瞬間曝光
舉戴資穎為例！　安洗瑩轟韓羽協：不要再卸責

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

全紅嬋半決賽前還在「買烏龜盲盒」　直播主笑翻：怎麼又下單了

中國恆大向許家印等7名被告　追討1960億元股息及酬金

贏陳芋汐39分！全紅嬋預賽「斷層式」領先　4跳成績比別人5跳還高

婆婆過世！公公傷心欲絕...1個月後連帶5女回家　媳驚：不演了？

東森盃兩岸青少年「以球會友」　台東紅葉國小：佩服陸球員意志力

宋濤會見「東森盃」嘉賓　王令麟：續推有意義的活動促進兩岸和平

中國「蝶后」張雨霏奪1銀5銅　她坦言：要暫別游泳去體驗生活

王昶、梁偉鏗2年前「世界排名444」　教練傻：世界有這麼多男雙？

首位華人諾貝爾獎得主李政道舊金山逝世　享耆壽98歲

樊振東奪金！　中國「桌球銷量大漲」…衡陽老家成長200%

奪金失敗「3局都在笑」　王昶：保持良好的心態

男見「謎樣黑影」闖入愛車　驚恐後退...下秒野生熊探頭

奧運奪金！李洋圓滿二連霸　謝王齊麟：大寶貝我下課了

台灣黃金男雙麟洋配二連霸　金門鄉親揮國旗嗨喊金牌

中國敗給麟洋首發聲 王昶3局都在笑原因｜20240805 ET午間新聞

女兒被食物噎住大哭！機警媽「哈姆立克法」搶救

麟洋配奧運摘金締2連霸　高喊「就是大賽的兒子」

前車都煞了...三寶還沒減速　右切撞開2車一路衝網看傻

李洋衛冕金牌「吻別羽球場」　感謝球迷：最後一舞送你們

#麟洋配 奪金視訊北車球迷！ #王齊麟 爸爸現身喊：非常光榮

全紅嬋半決賽前還在「買烏龜盲盒」　直播主笑翻：怎麼又下單了

中國恆大向許家印等7名被告　追討1960億元股息及酬金

贏陳芋汐39分！全紅嬋預賽「斷層式」領先　4跳成績比別人5跳還高

婆婆過世！公公傷心欲絕...1個月後連帶5女回家　媳驚：不演了？

東森盃兩岸青少年「以球會友」　台東紅葉國小：佩服陸球員意志力

宋濤會見「東森盃」嘉賓　王令麟：續推有意義的活動促進兩岸和平

中國「蝶后」張雨霏奪1銀5銅　她坦言：要暫別游泳去體驗生活

王昶、梁偉鏗2年前「世界排名444」　教練傻：世界有這麼多男雙？

首位華人諾貝爾獎得主李政道舊金山逝世　享耆壽98歲

樊振東奪金！　中國「桌球銷量大漲」…衡陽老家成長200%

社運先鋒曾貴海醫師病逝　陳其邁不捨：台灣社會的一大損失

伊萊克斯珍珠黑廚電登場　打造「中性廚房」把握父親節優惠

土耳其大叔遭瞎傳「巴黎出差臨時上陣」　吳鳳揭真相：想邀他夜市射氣球

2女目睹「女乘客頭髮中爬出蟲子」嚇壞　飛機緊急改道降落

4度降價再自砍6千萬　東區「朝桂餐廳」熄燈後店面滯銷

逛好市多被認出「臉超臭」　蔡允潔嘴破4洞揭苦衷：完全笑不出來

首例！偷種「寶島甘露梨」判賠90萬　劉申權花20年育種終有回報

妻婚後同住4個月落跑　夫苦等22年心寒放棄了

全紅嬋半決賽前還在「買烏龜盲盒」　直播主笑翻：怎麼又下單了

土耳其射擊大叔9歲女兒萌樣曝光！網狂讚：未來國民岳父

虎斑瞇眼躲桌下 爸以為生病 轉頭一看氣炸：真是個死孩子

大陸熱門新聞

銀行女員工請假竟是去巴黎參加奧運會　主管以為她開玩笑

王昶、梁偉鏗2年前世界排名444！教練都傻眼

婆婆過世！公公傷心欲絕　1個月後竟連帶5女回家

全紅嬋愛玩「王者榮耀」！她嘆：只能玩1小時

樊振東擊敗「六角戰士」奪金興奮丟拍 教練進場慶祝趕緊撿起來

張雨霏成中國最多奪牌者…坦言：暫別游泳

贏了陳芋汐39分！全紅嬋4跳成績比別人5跳還高

「麟洋配」擊敗中國奪金！微博網友罵裁判

台東紅葉國小：佩服陸球員意志力

才剛奪金！「擊劍女神」告別運動員生涯

花1300萬請明道直播賣貨！僅賣出90萬

宋濤會見「東森盃」嘉賓一行　

敗給麟洋！王昶坦言：近期最激烈的比賽

20歲中國飛魚最後一棒逆天翻盤！中國游泳隊獲第2金

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

銀行女員工請假竟是去巴黎參加奧運會　主管以為她開玩笑

睡夢中遭「紅衣女掐脖」　租客退租見7字嚇壞

教練：隊內訓練唯一做得完的是王齊麟

陳詩媛隔空喊「可惡！我男友怎還不回來」

林郁婷昔「穿浴衣畫淡妝」青澀模樣

14歲弟初夜「約砲小姐姐」滴綠膿汁　媽陪就醫：是鄰居

跟中國隊並列銅牌！張博恆被台網讚可愛

151林彥君年收千萬涉逃稅　夫妻醜聞連爆回應了

IBA未公開林郁婷檢測結果：台灣拳協要求的

李洋3年前就認了想結婚「無時無刻都在求婚」

台積電、鴻海股價暴跌　外媒：股神巴菲特是元兇

151林彥君車神老公涉侵占被起訴　挺夫遭控「傳私訊情勒」

全網罵爆！史書華終於道歉了　「向林郁婷致上最高歉意」

高雄大樓深夜火警！電動車電池起火燃燒

最會扮豬吃虎三大星座！

更多

最夯影音

更多

奪金失敗「3局都在笑」　王昶：保持良好的心態

男見「謎樣黑影」闖入愛車　驚恐後退...下秒野生熊探頭

奧運奪金！李洋圓滿二連霸　謝王齊麟：大寶貝我下課了

台灣黃金男雙麟洋配二連霸　金門鄉親揮國旗嗨喊金牌

中國敗給麟洋首發聲 王昶3局都在笑原因｜20240805 ET午間新聞

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面