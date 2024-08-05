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中國「蝶后」張雨霏奪1銀5銅　她坦言：要暫別游泳去體驗生活

▲▼張雨霏100m奪銅淚崩。（圖／新華社）

▲張雨霏與觀眾揮手時淚崩。（圖／新華社）

記者廖翊慈／綜合報導

中國「蝶后」張雨霏4日在巴黎奧運游泳項目結束的賽後採訪中表示，要暫時告別游泳，但還會回來準備洛杉磯奧運。張雨霏在本屆奧運奪下1銀5銅的成績，三屆奧運會獲得10面獎牌，成為中國獲得獎牌最多的運動員。

據《齊魯晚報》報導，張雨霏在受訪時表示，「我想去體驗不同的生活，但不代表說我就此退役，我還是很想去（下屆奧運會）的。」

▲▼張雨霏100m奪銅淚崩。（圖／新華網）

▲▼張雨霏在巴黎奧運二度淚崩。（圖／新華社）

▲▼張雨霏100m奪銅淚崩。（圖／新華社）

張雨霏在巴黎奧運一共獲得6面獎牌，包括「巴黎奧運女子4×100公尺自由式接力銅牌、女子100公尺蝶泳銅牌、女子200公尺蝶泳銅牌、男女混合4×100公尺混合式接力銀牌、女子50公尺自由式銅牌、女子4x100公尺混合泳接力銅牌。」

據悉，張雨霏先前因兩度在賽後落淚「雨霏別哭」衝上微博熱搜2次，其中一次哭泣原因為發燒及生理期。她曾在賽後表示，「我還是覺得，我的100公尺蝶泳不會輸給世界紀錄保持者，期待下次在世界大賽上能與選手們切磋。」

張雨霏先前坦言，自己一直以來都非常渴望有一項屬於自己的世界紀錄，和100公尺蝶泳的冠軍，一直執著於這兩個點，沒有辦法放下和釋懷，這是她需要去學會調整的。

▲▼張雨霏奧運奪牌紀錄。（圖／記者廖翊慈製）

▲張雨霏奧運奪牌紀錄。（圖／記者廖翊慈製）

巴黎奧運中國女子游泳代表張雨霏。（圖／ETtoday製／視覺中國）

▲張雨霏小檔案。（圖／ETtoday製／CFP）

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