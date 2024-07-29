　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義市防洪設施韌性大提升　黃敏惠災後視察慰問前線人員

▲▼ 黃敏惠市長視察凱米颱風後軍輝橋、湖內抽水站、焚化廠清潔隊 。（圖／嘉義市政府提供）

▲黃敏惠市長日前視察凱米颱風後軍輝橋、湖內抽水站、焚化廠清潔隊 並慰問工作人員。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

凱米颱風對嘉義帶來強風豪雨，自7月24日20時至7月26日20時期間嘉義市東區累積雨量達803.5毫米。嘉義市長黃敏惠心繫颱風對市民生活造成影響，日前率市府團隊，會同雲嘉南區養護工程分局前往台18線軍輝橋進行視察，隨後前往湖內抽水站、永欽一號橋，以及嘉義市垃圾焚化廠勘察狀況，並送上蘋果等慰勞品，代表所有市民為堅守崗位的勤務人員致上感謝與敬意。

▲▼ 黃敏惠市長視察凱米颱風後軍輝橋、湖內抽水站、焚化廠清潔隊 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長表示，嘉義市南有八掌溪，北邊則有牛稠溪與朴子溪，中間有區域排水，市府透過工程建設提高城市防洪韌性。中央排水區域，居住人口稠密，市府在克服鐵路阻隔等重重難題下，在109年完成番仔溝橋改建，增加65%通洪能力，接續在今（113）年初完成通港橋改建，通水寬度由原來16公尺加大為26公尺，大幅增加中央排水渠道84%通洪能力。如步行散策•樂活水岸工程時建置的水撲滿、公園滯洪池等亦於此次颱風來襲期間發揮功能，儲存逕流雨水降低對下游低漥地區所帶來的傷害。考量嘉義市位處流域之間，希望中央加強嘉義市南北兩溪流域之疏濬，以及隆恩、湖子內兩處排水的設施功能提升。

▲▼ 黃敏惠市長視察凱米颱風後軍輝橋、湖內抽水站、焚化廠清潔隊 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠也提到，凱米颱風襲台，挾帶豪雨與強陣風，讓人回想起16年前的莫拉克颱風對嘉義地區所造成的影響。市府團隊自經驗中不斷學習，除強化基礎建設抗災能力外，在颱風來臨前，跨局處備戰，颱風期間通力合作救災，感謝市府同仁與相關單位不分晝夜的努力，即時應變，守護市民安全。許多市民上傳環保局、工程單位在颱風中搶修、清運身影，令人敬佩與感動，在此代表所有市民向辛苦的勤務人員致上謝意，感謝所有單位的合作，共同守護市民生命安全。

▲▼ 黃敏惠市長視察凱米颱風後軍輝橋、湖內抽水站、焚化廠清潔隊 。（圖／嘉義市政府提供）

工務處長蘇文崎表示，市府早於颱風來襲前整備，提前於7月23日完成本市各抽水站設備運轉測試及人員整備，7月24日晚間20時50分水位上升時，湖內抽水站即啟動抽水。然而7月24至7月26日止2日期間，阿里山測站降雨量達1305毫米，嘉義市亦累積達803毫米的雨量，山區與市區雨水匯流造成7月25日凌晨八掌溪水量暴漲、湖子內排水溢堤，致使嘉義市湖子內地區內水無法順利排出，僅能依賴抽水站及抽水機排水，至25日上午，五河分署調派3台抽水機後，才約略控制住湖子內排水溢堤情形，該分署陸續再增派3台抽水機（共6台）才將湖子內排水水位有效下降。

▲▼ 黃敏惠市長視察凱米颱風後軍輝橋、湖內抽水站、焚化廠清潔隊 。（圖／嘉義市政府提供）

蘇文崎處長表示，希望中央五河分署盡速安排八掌溪於嘉義市段的疏濬，以增加八掌溪容量，避免產生溢堤狀況，對嘉義市造成更大災害。本次颱風期間，市府與嘉義縣及公路局共同合作完成封橋封路，以保障市民安全，感謝所有民眾配合與體諒。

▲▼ 黃敏惠市長視察凱米颱風後軍輝橋、湖內抽水站、焚化廠清潔隊 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市湖仔內滯洪池。（圖／嘉義市政府提供）

負責台18線軍輝橋改建工程的雲嘉南區養護工程分局郭清水分局長表示，此次凱米颱風風強雨大，通過軍輝橋下的洪水位超過112年9月10日的強降雨水位近3公尺。為防範可能的天然災害，軍輝橋此次的鋼便橋規格較以往更為穩固，鋼便橋跨距達25米（約一般鋼便橋12米跨距2倍），便橋採1.5公尺直徑全套管基樁取代傳統H型鋼，基椿入土深10-12米，才能夠抵擋此次凱米颱風帶來的洪水沖擊。

市府呼籲，颱風過後請民眾加強巡視居住周遭環境，全面清除或收納好容器，落實「巡、倒、清、刷」工作，避免大雨後積水，造成登革熱病媒蚊孳生；務必注意飲食衛生及環境衛生，清理家園時要做好個人保護措施，勿赤腳或著拖鞋清理家園，應著雨鞋或防水長靴、戴防水手套和口罩，做好防護，避免被生鏽器物刺傷或割傷，遵循「清除、清理、消毒」三步驟，防止傳染病發生。

 

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

ET快訊
快訊／台中驚傳集體食物中毒！　7人上吐下瀉送醫
奧運選手村成性愛天堂？　女運動員「下載Tinder」親身實驗
快訊／唐治平遲到71分鐘　終於抵達板殯認屍
快訊／中華射箭男團首戰射下英國　挺進8強
快訊／「柔道女王」連珍羚首戰告捷　晉級16強
陸金融OL實名檢舉自己！與7男約砲、錢色交易
快訊／路不熟！唐治平從頭前庄站走到板殯中
快訊／「擊劍王子」首戰贏了！　台灣男子擊劍睽違36年重返奧運
高雄BMW X6出土！　還在滴水...慘況曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

培力新住民走進社區　提供長者義剪與足部護理

推動台東縣永續循環　燈管、電池、高壓瓶罐回收換洗衣精

台東成功鎮首屆風箏節　警民共同識詐反詐

凱米過境一片狼籍！獨居老榮力不從心　雲林縣榮民服務處動員送暖

嘉義市防洪設施韌性大提升　黃敏惠災後視察慰問前線人員

韌性台灣強化義消科技化訓練與裝備中程計畫　南消辦輔導訪視會議

鐵路高架跨越嘉義市北興陸橋段　今起實施限高及夜間封閉交維措施

護理系畢業青年求職難初尋計畫助釐清方向　再領獎勵金4.5萬元

響應世界肺癌日　嘉義縣呼籲肺癌家族史及重度吸菸者定期受檢

計程車共乘校園高鐵接送　嘉大+吳鳳科大師生搭車安全有保障

3歲娃衝車陣哭找阿公　女警姐姐「呼呼」無效

李珠珢跳錯應援曲露害羞臉　合體李雅英「32撞」香到爆

五月天阿信來了！EnergyY合體　上台大跳〈星期五晚上〉嗨爆

沒有Toro聲音成19年遺憾　Energy圓夢..他爆哭：本來不想唱

楊勇緯巴黎奧運無緣奪牌　劉文等：他需要時間調適

鄧紫棋演唱會「蟲子爬上身」！　粉絲狂提醒...她崩潰大尖叫XD

張育成首度轟炸大巨蛋　生涯第3轟全場歡呼！

英跳水王子再次打毛線　觀眾席上熟練編織毛衣

超驚喜！ENERGY復刻2002〈放手〉　牛奶solo再現「大風車」帥爆

養貓前爸「覺得不適合」　帶回家後秒變貓奴狂摸

培力新住民走進社區　提供長者義剪與足部護理

推動台東縣永續循環　燈管、電池、高壓瓶罐回收換洗衣精

台東成功鎮首屆風箏節　警民共同識詐反詐

凱米過境一片狼籍！獨居老榮力不從心　雲林縣榮民服務處動員送暖

嘉義市防洪設施韌性大提升　黃敏惠災後視察慰問前線人員

韌性台灣強化義消科技化訓練與裝備中程計畫　南消辦輔導訪視會議

鐵路高架跨越嘉義市北興陸橋段　今起實施限高及夜間封閉交維措施

護理系畢業青年求職難初尋計畫助釐清方向　再領獎勵金4.5萬元

響應世界肺癌日　嘉義縣呼籲肺癌家族史及重度吸菸者定期受檢

計程車共乘校園高鐵接送　嘉大+吳鳳科大師生搭車安全有保障

快訊／台中驚傳集體食物中毒！　7人上吐下瀉送醫

吳思瑤批缺席IPAC「聽命中國」　藍黨團證實受邀：要去不會阻止

資優班數學老師竟是狼！性侵猥褻10國中女生　羈押1年明宣判

快要結婚了！她住進男友家卻每天哭　「還要繼續嗎」一票搖頭

大阪新地標「GRAND GREEN OSAKA」9月開幕　3間亮點飯店搶先看

「紫霞仙子」朱茵激美近況曝光！　網友巧遇合照笑容藏不住

雷／《她的日與夜》變恐怖片！15集預告「女屍遭挖出」她生死不明

日本人6特徵形容台女！「這1點」她共鳴：處理的人非常少

奧運選手村成性愛天堂？　女運動員「嗨下載Tinder」親身實驗

培力新住民走進社區　提供長者義剪與足部護理

「痘坑異空間」拉出超長QQ毛！　分泌物狂噴...擠痘醫生：停不下來

地方熱門新聞

高雄大樓3天抽乾　里長頭痛800輛泡水車

花蓮2地區明停班停課！

台鐵軌道懸空30公尺　現場照驚呆萬人

阿伯買飲料要等30分鐘　氣炸罵哭女店員

台南清潔隊員周日清除超過千噸廢家具

台南下營上帝廟凌晨來神奇訪客向玄天上帝朝拜祈福

台南八掌溪破堤損壞菁寮排水堤邊坡水利局立即搶救堤防

雷擊致高壓線路斷！南投4222戶停電

黃偉哲慰勉凱米颱風救災辛勞的消防及義消團隊

覺行弘法中心啟用法喜圓滿肩負公益關懷弱勢

即／土石流淹沒軌道！台鐵和平=崇德路線不通

台南麻豆降雨量逼近八八風災2倍4大水利設施優先施做

金門機場大廳被塞爆！500人回不了台

協助重整家園淹水50公分以上台南加碼到1.5萬元補助！

更多熱門

相關新聞

嘉義市鐵路高架北興陸橋段　實施限高及夜間封閉交維

嘉義市鐵路高架北興陸橋段　實施限高及夜間封閉交維

北興陸橋為配合本市區鐵路高架化施工需要，將採限高與夜間封閉交維措施。限高3.8公尺期間係自113/7/29上午9時起，至鐵路高架完工通車及舊陸橋拆除前止，期間超過限高3.8公尺之大型車輛請提早改道通行。另外夜間封閉陸橋部分，本次跨越北興陸橋施工需約152天(113/7/29至113/12/27)， 期間將有14個不連續工作天夜間(21時至翌日6時)全線封閉陸橋，請該時段往返該陸橋之駕駛人提早改道。

即／放假逆轉！嘉義縣、嘉義市26日停班停課

即／放假逆轉！嘉義縣、嘉義市26日停班停課

快訊／強颱凱米將登陸！嘉義市「明天停止上班課」

快訊／強颱凱米將登陸！嘉義市「明天停止上班課」

停班課「大轉彎」　黃敏惠說明原因

停班課「大轉彎」　黃敏惠說明原因

嘉市急轉彎改停班課　黃敏惠挨轟壓秒

嘉市急轉彎改停班課　黃敏惠挨轟壓秒

關鍵字：

嘉義市災後勘查

讀者迴響

熱門新聞

郭書瑤態度不佳遭TVBS封殺

185萬人領錢囉！符合資格「平均領1.87萬元」　明天入帳

熱帶擾動很快接近　成颱機率曝

15歲少女輪戰3男　無套4P拍性愛片

紀卜心炎上9天開嗆網友：是文盲嗎？

Hani未婚夫醫院爆鬧出人命　韓網湧入她IG轟：殺人4天後發表結婚？

拒跳馬摔碎金牌　這項馬術將成絕響

明「全台下2天」　雨最大地區曝

菜瓜布「黃色海綿」3M曝真正用途

落後3分！中國女籃「最後一擊」外國球評傻爆眼

于美人被告了！　雙方撕破臉

今明全台有雨　「下最大」地區曝

巴西女泳將偷溜出選手村！遭開除隊籍

妖股錸德「強勢回歸」　開盤15分鐘噴漲停

天降拆遷款3493萬　廠長急尋35員工回來領錢

更多

最夯影音

更多

3歲娃衝車陣哭找阿公　女警姐姐「呼呼」無效

李珠珢跳錯應援曲露害羞臉　合體李雅英「32撞」香到爆

五月天阿信來了！EnergyY合體　上台大跳〈星期五晚上〉嗨爆

沒有Toro聲音成19年遺憾　Energy圓夢..他爆哭：本來不想唱

楊勇緯巴黎奧運無緣奪牌　劉文等：他需要時間調適

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面