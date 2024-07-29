嘉義市防洪設施韌性大提升　黃敏惠災後視察慰問前線人員

▲黃敏惠市長日前視察凱米颱風後軍輝橋、湖內抽水站、焚化廠清潔隊 並慰問工作人員。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

凱米颱風對嘉義帶來強風豪雨，自7月24日20時至7月26日20時期間嘉義市東區累積雨量達803.5毫米。嘉義市長黃敏惠心繫颱風對市民生活造成影響，日前率市府團隊，會同雲嘉南區養護工程分局前往台18線軍輝橋進行視察，隨後前往湖內抽水站、永欽一號橋，以及嘉義市垃圾焚化廠勘察狀況，並送上蘋果等慰勞品，代表所有市民為堅守崗位的勤務人員致上感謝與敬意。

黃敏惠市長表示，嘉義市南有八掌溪，北邊則有牛稠溪與朴子溪，中間有區域排水，市府透過工程建設提高城市防洪韌性。中央排水區域，居住人口稠密，市府在克服鐵路阻隔等重重難題下，在109年完成番仔溝橋改建，增加65%通洪能力，接續在今（113）年初完成通港橋改建，通水寬度由原來16公尺加大為26公尺，大幅增加中央排水渠道84%通洪能力。如步行散策•樂活水岸工程時建置的水撲滿、公園滯洪池等亦於此次颱風來襲期間發揮功能，儲存逕流雨水降低對下游低漥地區所帶來的傷害。考量嘉義市位處流域之間，希望中央加強嘉義市南北兩溪流域之疏濬，以及隆恩、湖子內兩處排水的設施功能提升。

黃敏惠也提到，凱米颱風襲台，挾帶豪雨與強陣風，讓人回想起16年前的莫拉克颱風對嘉義地區所造成的影響。市府團隊自經驗中不斷學習，除強化基礎建設抗災能力外，在颱風來臨前，跨局處備戰，颱風期間通力合作救災，感謝市府同仁與相關單位不分晝夜的努力，即時應變，守護市民安全。許多市民上傳環保局、工程單位在颱風中搶修、清運身影，令人敬佩與感動，在此代表所有市民向辛苦的勤務人員致上謝意，感謝所有單位的合作，共同守護市民生命安全。

工務處長蘇文崎表示，市府早於颱風來襲前整備，提前於7月23日完成本市各抽水站設備運轉測試及人員整備，7月24日晚間20時50分水位上升時，湖內抽水站即啟動抽水。然而7月24至7月26日止2日期間，阿里山測站降雨量達1305毫米，嘉義市亦累積達803毫米的雨量，山區與市區雨水匯流造成7月25日凌晨八掌溪水量暴漲、湖子內排水溢堤，致使嘉義市湖子內地區內水無法順利排出，僅能依賴抽水站及抽水機排水，至25日上午，五河分署調派3台抽水機後，才約略控制住湖子內排水溢堤情形，該分署陸續再增派3台抽水機（共6台）才將湖子內排水水位有效下降。

蘇文崎處長表示，希望中央五河分署盡速安排八掌溪於嘉義市段的疏濬，以增加八掌溪容量，避免產生溢堤狀況，對嘉義市造成更大災害。本次颱風期間，市府與嘉義縣及公路局共同合作完成封橋封路，以保障市民安全，感謝所有民眾配合與體諒。

▲嘉義市湖仔內滯洪池。（圖／嘉義市政府提供）

負責台18線軍輝橋改建工程的雲嘉南區養護工程分局郭清水分局長表示，此次凱米颱風風強雨大，通過軍輝橋下的洪水位超過112年9月10日的強降雨水位近3公尺。為防範可能的天然災害，軍輝橋此次的鋼便橋規格較以往更為穩固，鋼便橋跨距達25米（約一般鋼便橋12米跨距2倍），便橋採1.5公尺直徑全套管基樁取代傳統H型鋼，基椿入土深10-12米，才能夠抵擋此次凱米颱風帶來的洪水沖擊。

市府呼籲，颱風過後請民眾加強巡視居住周遭環境，全面清除或收納好容器，落實「巡、倒、清、刷」工作，避免大雨後積水，造成登革熱病媒蚊孳生；務必注意飲食衛生及環境衛生，清理家園時要做好個人保護措施，勿赤腳或著拖鞋清理家園，應著雨鞋或防水長靴、戴防水手套和口罩，做好防護，避免被生鏽器物刺傷或割傷，遵循「清除、清理、消毒」三步驟，防止傳染病發生。