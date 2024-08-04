▲日本中華聯合總會訪新北，侯友宜盼維繫台日友好關係。（圖／新北市秘書處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜1日中午接見由「日本中華聯合總會」羅鴻健總會長率領的回國致敬團。新北與日本互動密切，劉和然副市長此時正於東京及京都招商，汲取日本智慧園區經驗，加強台日兩國企業鏈結。陳純敬副市長也將在9月中旬訪問福井縣大飯町，舉辦觀光交流會議，深化雙邊觀光與文化交流。

新北市長侯友宜在陳純敬副市長與秘書處饒慶鈺處長陪同下接待訪團，侯友宜致詞表示很高興日本中華聯合總會在新冠疫情以後首度拜訪新北市；新北市擁有404萬人口，是台灣人口最多的城市，日本友人常到訪的九份、淡水、野柳等就是位於新北。

侯友宜接著指出，新北市已與日本7個城市締結姊妹市與友好城市備忘錄，其中福岡縣田川市、島根縣安來市、福井縣大飯町與熊本縣上天草市4個是在他上任後簽訂，希望透過與各界的交流推廣新北，讓全世界都認識新北美麗的風景、多元文化與韌性，並透過彼此的交流學習，打造讓人民安居樂業的城市。

另外，羅鴻健總會長致詞時首先感謝侯市長及市府團隊的接待，並表示訪團非常高興能來到新北市，他指出，台灣人很喜歡到日本旅遊，日本人也很喜歡到台灣玩，台日之間擁有深厚的友誼。這次訪問增加日本中華聯合總會對新北市的連結與認識，僑胞會繼續努力維繫台日之間的合作關係。也祝福新北市在侯市長的帶領下，能發展得更好、更繁榮。