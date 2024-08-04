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恐怖怪風「吹翻充氣城堡」！小孩秒彈飛　家長還在看熱鬧

▲▼強風「吹翻充氣城堡」！小孩秒彈飛　家長狀況外看熱鬧。（圖／TikTok／bawputhai101）

▲一陣強風瞬間將充氣城堡吹翻。（圖／TikTok／bawputhai101）

記者王佩翊／編譯

泰國各地近日風雨頻傳，然而近日卻傳出，有充氣城堡遭「怪風」吹翻，導致在上面的孩子一一摔落下層氣墊，所幸並無人員傷亡。然而事發當時在一旁的家長與其他民眾卻都狀況外地看著充氣城堡翻覆，只有少數幾名圍觀者上前幫忙。

TikTok用戶「@bawputhai101」上傳了一段恐怖影片，只見影片中有一座充氣城堡，並有多名孩童在裡面遊玩，家長則是在一旁看守。然而影片中的天空灰暗，暗示著可能即將降下大雨，隨後便突然颳起一陣強風。

這陣強風襲來後，充氣城堡先是用力搖晃，隨後直接被掀翻。毫無防備的孩子們被突如其來的劇烈搖晃嚇到，接二連三地從上方滾下來。幸運的是，他們都掉在下面的氣墊上，因此無人受傷。

@bawputhai101

พายุพัดบ้านลม...ล้มและมีเด็กด้วย

♬ เสียงต้นฉบับ - บ่าวภูไทใจเกินร้อยสตูดีโอ

事發當時，有一群圍觀者見狀隨即衝上前協助，試圖將充氣城堡扶正。但是卻也有一部份的人，搞不清楚狀況，好似在看熱鬧一樣，指著被吹翻的充氣城堡，也不願上前一步。

從影片也可以看出來，這場風來得太急，孩子們都全心投入在玩耍，完全沒有人預料到即將到來的危險。隨著風勢增強，充氣城堡開始搖晃，隨後劇烈翻轉。孩子們便滾落到氣墊上。

家長則表示，「我們真的很幸運，孩子們安全地掉在氣墊上。」

這段影片也引發網友對於充氣城堡必要安全措施的討論，強調應該確保結構牢固，並定期檢查天氣情況，以避免類似事件再度發生。

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