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台灣大「大可體驗會」信義區登場　「破億廣告男主角」現身助陣

記者蘇晟彥／台北報導

台灣大哥大近日推出「台灣大  大可能」全新形象廣告，並以諧音哏創造出「台灣Duck」玩偶， 3日在信義區香堤大道南段舉辦「大可體驗會」，邀請廣告主角邰智源、Fred及丘涵到場助陣，即日起到 11日只要到場進行闖關活動，將可以獲得多樣好禮，而台灣大哥大個人用戶事業商務長林東閔也指出，這是希望能透過「諧音哏」喚起大家對台灣大這次形象廣告的關注，也透露其實在廣告中有些是透過「AI換臉」，讓民眾可以猜猜到底哪些是真槍實彈上陣。

▼林東閔、邰智源、Fred及丘涵替「大可體驗會」揭開序幕。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 台灣大,大可,邰智源,FRED 。（圖／記者蘇晟彥攝）

諧音創意實體化 邀請邰哥、台灣Duck帶領民眾搶先體驗
　台灣大哥大個人用戶事業商務長林東閔於開幕活動上表示，台灣大哥大以用戶為核心，憑藉千萬用戶基礎，鏈結集團綜效，拓展多元跨業跨域應用，讓科技電信生態圈融入用戶生活，帶來無限可能。「台灣大 大可能」廣告自推出以來，因其創意的諧音和高辨識度的形象獲得廣大迴響，台灣大將創意延伸到實體活動，讓消費者透過「台灣Duck」，實際體驗眾多獨門方案、智慧移動減碳行動、OP響樂生活，與多元影音娛樂，感受「Open Possible能所不能」的品牌精神。同時，台灣大透過「King of Mobile 計畫」，與Samsung、motorola、OPPO、vivo、realme等眾多AI終端品牌緊密合作，民眾不僅可以闖關抽好禮，更能體驗AI手機豐富功能，感受生活的便利與驚喜。

開幕首日榮幸邀請邰智源「邰哥」擔任一日關主，與知名KOL丘涵、Fred帶領粉絲搶鮮體驗。邰哥在活動上分享道，除了諧音梗的創意十分有趣，彷彿是為自己量身訂做以外，本次大可體驗會更讓身為資深用戶的邰哥感受台灣大哥大的變化，17年前剛成為台灣大用戶時，還在3G剛起步的時代，順暢打電話及用手機上網已經非常厲害，現在，隨著電信與科技的時代推移，台灣大的服務已經不僅僅是電信，而是融合了AI、智慧行動、減碳移動、影音娛樂等服務，近乎完整涵蓋每個人的生活圈，令人感到非常驚豔。

▲▼ 台灣大,大可,邰智源,FRED 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 台灣大,大可,邰智源,FRED 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 台灣大,大可,邰智源,FRED 。（圖／記者蘇晟彥攝）

吸睛巨型扭蛋機 蛋蛋有獎！體驗4大展區7項闖關收集遊戲幣
台灣大大可體驗會在香堤大道盛大展開，一眼望去高達4米的巨型扭蛋機超吸睛，豐富4大展區與7項遊戲互動，讓消費者完整體驗科技電信生態圈，每完成一項可獲得1枚造型幣，獲得5枚造型幣兌換1次扭蛋機會，除了台灣Duck公仔外，還有眾多優惠與周邊商品，蛋蛋有獎。

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