台灣大哥大挺中華隊！應援歌《Never Give Up》破47萬觀看　接唱挑戰抽iPhone 15

▲台灣大哥大推出應援歌曲《Never Give Up》，力挺遠赴巴黎奧運參賽的台灣大哥大運動家族選手及中華隊。

記者錢雅慧／綜合報導

2024巴黎奧運於7月26日展開，中華奧運代表團7/19啟程赴巴黎出賽。台灣大哥大身為史上最多贊助選手闖進奧運的企業，為了號召國人力挺台灣選手前進巴黎奧運，台灣大哥大無償授權《Never Give Up》原創歌曲及專屬MV予中華奧林匹克委員會(以下簡稱：中華奧會)，並於6月24日上架中華奧會官方YouTube頻道，短短25天，觀看次數突破47萬，成為頻道上觀看次數最高的第一支官方應援歌曲，近300位網友紛紛上網回應：「也太好聽！點進來沒想到會這麼洗腦，很有質感也很激勵人心，謝謝台灣大哥大集結這些畫面與選手」及「好熱血！永不放棄的精神實在感動人心，謝謝這些運動員的付出！」、「看得聽得雞皮疙瘩，希望選手全力以赴、健康平安回來」等正面評價，期待即將出征巴黎奧運的中華隊健兒帶著澎湃的鼓勵，締造輝煌佳績。

▲台灣大哥大舉辦「Never Give Up接唱挑戰」，邀請民眾在Instagram上與金曲歌王葛西瓦使用「混搭」功能對唱官方應援曲，公開上傳並標記指定帳號，即有機會獲得iPhone 15等好禮。

除了推出MV外，台灣大哥大還加碼舉辦「Never Give Up接唱挑戰」，讓等待開賽的民眾能透過社群媒體為選手加油。即日起至7月26日，邀請民眾在Instagram上與金曲歌王葛西瓦使用「混搭」功能對唱官方應援曲，公開上傳並標記指定帳號，即有機會獲得iPhone 15、Google Pixel Buds Pro耳機及mo幣等好禮。實力唱將卓義峯等藝人陸續加入挑戰，日前已有旅美高球女將李旻參加接唱，網友留言「哇！李旻唱歌也太好聽」，好歌喉驚豔眾多網友。李旻表示，這次錄音讓她體會到歌手錄製一張好專輯的難度，真心向每位歌手致敬！台灣大哥大除了在網路上發起力挺活動，針對希望親身前往巴黎觀看奧運的用戶，推出歐洲月租型原號漫遊優惠，「計量型」限時優惠每日34元，享3GB上網；「計日型」原價每日499元，限時降價只要299元，讓用戶盡情漫遊。

▲桌球好手林昀儒：「接下來我將會好好把自己的心態擺好，去挑戰奧運這個最高的殿堂」。

台灣大哥大支持影視與運動新秀 無後顧之憂展現「能所不能」潛力

台灣大哥大與創作者李洹宇（小忍）、台灣大哥大運動家族成員、34位台灣優秀運動員以及中華奧會共同合製的《Never Give Up》MV，上架不到一個月，觀看次數突破47萬，帶來廣大迴響，感謝海內外網友的支持，讓更多人看到影視創作者、運動員的努力過程。台灣在影視和運動領域的資源較為缺乏，許多有潛力的年輕人在成長過程中，因缺乏支持而被迫放棄夢想，而台灣大哥大長期秉持「Open Possible」精神，透過行銷和資金資源的挹注，支持創作者和運動員在各自領域中發光發熱，並提供舞台，讓才華洋溢新秀無後顧之憂地展現「能所不能」潛力，在國際舞台上大放異彩。

中華奧會主席：期盼透過與台灣大哥大的合作 持續為台灣選手開啟更多發展可能性

中華奧會主席林鴻道表示，為讓選手們無後顧之憂地參與奧運，我們積極尋找合作夥伴投入行銷及資金資源，不僅提供更好的訓練環境，也讓運動員感受到大眾的支持，激發更大的動力。此次，我們很高興和台灣大哥大合作《Never Give Up》作為2024巴黎奧運中華隊的官方應援曲，且影片短時間內成為頻道上觀看次數最高的官方應援歌曲，顯示雙方合作加乘下，民眾對運動賽事的關注持續上升。這支MV不僅是一首歌曲，更是運動員在面對比賽壓力時堅持不懈、永不放棄的真實寫照。希望大家持續觀看MV及留言為中華隊加油，並參與「Never Give Up接唱挑戰」，為倒數8天開幕的巴黎奧運熱情應援。我們將帶著這股澎湃的鼓勵，勇闖巴黎，挑戰自我。

而負責籌劃這項勇敢追夢計劃並促成與中華奧會合作的台灣大哥大永續品牌公關副總經理劉麗惠表示，看到網友在官方YouTube頻道上的熱烈迴響實在很感動！說明了唯有一首振奮人心的歌曲才能為時代留下成長軌跡，激發全民熱血支持選手前進巴黎勇敢追夢，榮耀將為他們存在！

▲霹靂舞選手孫振：我從Breaking認識這個世界，現在或許是時候用Breaking讓世界認識我。

桌球好手林昀儒、霹靂舞一哥孫振 秉持歌曲「無所畏懼的姿態」態度 奮力拚奧運

參與MV拍攝的台灣大哥大運動家族桌球選手林昀儒表示，這是個非常棒的體驗，看到MV的時候很震撼，沒想到可以做的這麼棒，接下來將會好好把自己的心態擺好，去挑戰奧運這個最高的殿堂。另一位運動家族霹靂舞選手孫振表示，非常榮幸能參與MV，也很開心台灣大哥大繼勇敢追夢5.0計畫後持續邀請我一同拍片，那次是我第一次在螢幕上露臉，也是我第一次與企業合作，開闊了我的眼界，讓我更認真看待自己的生涯。我的初衷沒有改變，Breaking不是人生中唯一能做的事，而是我的老師一般的存在。我從Breaking認識這個世界，現在或許是時候用Breaking讓世界認識我。

▲高球好手徐薇淩：「我將堅守歌詞中所傳達的秉持無所畏懼的姿態，拚出最好的成績」。

▲網球選手詹詠然永不放棄的重點並不在於是否最終達成目標，而是在奮力追求夢想的過程中，啟發了多少人。

高球好手徐薇淩、網球選手詹詠然 永不放棄的重點不在於是否能達成目標 而是過程中啟發多少人。

在出戰前參與錄製《Never Give Up》歌曲的高球選手徐薇淩表示，很高興能參與這首歌的錄製過程。這是我第一次進錄音室，親眼見識到歌手的操作模式，了解到錄製歌曲的實際過程。專業老師的指導讓我唱得更有生命力，這是一個非常不同的體驗，也激發了我未來學唱歌的興趣。這首歌確實如歌詞所說，帶來了無所畏懼的姿態，我們都要拚出最好的成績。而連本次即將是自己最後一屆參與奧運的詹詠然分享，能夠與這麼多優秀的運動員一起錄音拍攝，對我們來說非常特別。大家雖然在各自的項目中努力，但都為著同樣的目標奮鬥。我們時刻克服著外界看不見的挑戰，在短暫的運動生涯中一無反顧地追求更好。雖然不是每一次都能夠獲得理想中的成績，但曾經有一位教練告訴我：「永不放棄的重點並不在於是否最終達成目標，而是在奮力追求夢想的過程中，啟發了多少人。」這句話對我影響深遠，也許這樣的想法，比成績更值得傳承給我們的下一代運動員。

▲親手創作《Never Give Up》應援歌曲的台灣大哥大扶植創作者李洹宇（圖左），MV的迴響比我想像中更好，希望這首歌的精神能真的傳達給每位上戰場的運動員。

創作者李洹宇（小忍）：深信超越的對手不是別人，而是自己。

親手創作《Never Give Up》歌曲和MV的台灣大哥大扶植創作者李洹宇（小忍）表示，MV的迴響比我想像中更好，收到了許多民眾對選手們的鼓勵，讓我也不由得緊張起來。在拍攝MV時，我發現選手不愧是運動員，他們對於每件事情的專注及用心度都非常的高，彷彿把它當作是正式比賽一樣，楊勇緯就給了我這種感覺，彷彿所有工作人員都是可以輪番進去跟他對打一樣。另外，我也發現選手們的聲音都很溫柔，尤其是獎牌拿越多、聲音越溫柔，原來這就是「鐵漢柔情」呀！而且因為這是第一支奧運官方應援歌曲，我也放了小彩蛋在MV裡，就是片尾藏了一段台灣第一位奪奧運金牌的選手楊傳廣先生的影片，因為藏得很深，深怕沒人發現，但很驚喜居然很快就有民眾發現，我才知道喜歡體育的人真的是一條心！奧運比賽即將倒數，希望這首歌的精神能真的傳達給每位上戰場的運動員，並深信超越的對手不是別人，而是自己，共同拿出最好的表現，享受這場狂歡吧！

《Never Give Up 2024巴黎奧運中華隊官方應援曲》

IG接唱挑戰：https://twm5g.co/wZyt

完整版MV：https://twm5g.co/qnEj、MyVideo：https://twm5g.co/K16i

聽歌：https://orcd.co/nevergiveup_twm