　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

5周年啟示／成敗繫一人、黨路線模糊　民眾黨能擺脫「時力困境」？

▲▼時代力量檢討報告發布記者會。（圖／時代力量提供）

▲時代力量檢討報告發布記者會。（圖／時代力量提供）

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨今（3日）迎來5周年黨慶，5年前時任台北市長柯文哲登高一呼成立台灣民眾黨，成為藍綠外的第三勢力，政黨聲勢更在2024年總統大選達到鼎沸，雖未擺脫「老三」命運，但在國會一舉斬獲8席，然而，最新政大民調，出現創黨以來最低的6.1%支持度。作為第三勢力，另一政黨時代力量順著太陽花學運鵲聲而起，也曾在大選中奪下5席立委，但在10年後的2024大選重挫，也面臨支持度「滑鐵盧」命運，民眾黨是作為政壇冉冉升起的新星持續發光，還是像流星般一閃而逝，或許時代力量的發展脈絡能提供一些線索。

時代力量在2024大選遭到空前挫敗，選後半年，時力發表萬字檢討報告，主要針對黨內物質基礎、財政收支的情況及權力規則做檢討，報告也顯示，目前時力有效黨員僅1090人，超過6200個黨員已經離開，「每7個時力黨員，有6個沒能留下來。」人力，或者說有政治潛能、選舉才華的人力，會是第三勢力最大考驗。

時代力量決策委員胡堞就坦言，黨內存在嚴重的人才流失問題。而曾代表時代力量參選，如今還留在政治領域的比例，竟還高於保有時代力量黨籍者，顯然，政黨實力委靡，讓有能力參選者都選擇掛冠求去，黨難以留住人才。

相較時代力量，民眾黨則明顯重兵壓陣縣市首長及總統大選，不管在地方或中央，都試圖取得政權，透過行政資源「養兵」、「練兵」 以維持甚至擴大政黨實力，然而，雖出發點不同，但民眾黨面臨與時代力量一樣的問題，在2022縣市首長大選中，僅前新竹市長高虹安靠著「藍白合」拿下新竹市，如今碩果僅存的高又因涉貪案被停職，形同培養4年、並在2022投入的立委人才全軍覆沒。若說時力人才是隨時出走的稀有財、民眾黨人力更像是單純的耗材。

此外，柯文哲為了2026的佈局，先前喊出全國議員席次「N+1」的目標，主張現有民眾黨議員的區域，再加提名1席，沒有議員的區域，勇敢提名1席，但據了解，此案可能已胎死腹中，除了黨內反彈，是否能尋覓足夠人才也是難題。

對於兩黨人力結構，時代力量黨主席王婉諭表示，時代力量跟民眾黨的不同是非常明確的。時代力量是一群人因為追求理想而聚在一起，民眾黨是一群人因為權力的力學效應而撞在一起。王也坦言，這當然是有優劣勢之別，民眾黨短短幾年走到現在國會第三大黨的位置，有金錢、有人力資源；相較之下，今年選舉後，失去政黨補助款的時代力量，確實走得比較辛苦。

時代力量的檢討書中也提到「明星政黨」所面臨的困境，同樣是以政治明星帶頭成立的兩個政黨，有趣的是兩黨的「政治明星」都有立委黃國昌，但帶頭者聲量再大，也有淡季、衰退期，若遇到爭端導致聲勢低迷，政黨也將受到嚴重衝擊，也都因為黨內規章不嚴謹、甚可以說因人設事，讓政黨狀態並不穩定。

王婉諭表示，很多政黨的開始，確實來自於政治明星。但一個政黨想走得長久，最重要的還是一群人，對於國家社會有共同的想像，「理念，是最大的資產。建立好論述跟主張，端出好的菜色，才能點燃支持者的熱情。」

王認為，從過去經驗來看，政黨不能有高於所有人，不能挑戰的神，否則一定會垮。政黨的每一個人，要能夠提出意見，互相檢討求進步，「民眾黨過去有一個神，現在又請了一個外來種，神跟神會鬥爭，神跟人也會鬥爭，會非常慘烈。」

胡堞也指出，過去時代力量的集體領導制度存在問題，導致多數派聲音壓制少數派意見。決策委員與黨員代表的雙軌制，以及不合理的選舉制度，導致黨內民主受損。這種錯誤的機制讓黨內出現了嚴重的內部爭吵和權力鬥爭。相同的狀況似乎也出現在民眾黨身上，民眾黨成立雖只有短短5年，但不可諱言，內鬥的傳聞也從未消停過。

兩黨對於國會的定位也不同，時代力量自創黨之初，就將重心擺在國會選舉，在議題經營、立法工作部分著墨更多，各項議題上時代力量明顯偏左派，例如民生、司法議題上，會選擇站在執政黨對立面，但國防、統獨議題，則選擇與執政黨站在一起；而國會於民眾黨而言更像是練功場，將看好的人才丟入、爭取更多聲量，做好一切準備隨時「向上發展」，並選擇直接站在執政黨對立面，「絕對的反對黨」是目前走向及大選搶票策略。

對於時力路線，王婉諭表示，抗中保台的在野黨。對外團結抗中，國防外交跟綠的路線比較接近，跟藍白距離比較遠；對內監督保台，對於執政黨向建商財團靠攏，當然不能認同，不論藍綠還是主打新政治的白，他們都向建商財團靠攏，「誰犯錯我們就檢討誰，罵綠變小藍，罵藍變小綠，這是我們的命運，但我們不在乎這些聲音。」

至於如何評價民眾黨的國會表現？王婉諭評論，藍綠不過半的狀況下，民眾黨的8席委員，應該要扮演推進器跟煞車皮：進步法案，推一把，糟糕的法案，需要幫忙踩煞車。但真實情況是，自稱關鍵少數的民眾黨，變成國民黨的附隨組織，面對爭議法案，不敢跟國民黨一起投票，就缺席暗助國民黨。

王也直接點名，黃國昌在立場上昨是今非、雙重標準的部分：過去最在乎「委員會中心主義」的他，卻可以在國會改革法案上，與國民黨聯手，不顧立法程序、逐條討論，光速立法；他把圖利說成不是貪汙，對高虹安的貪污犯行沒有任何批判，只有黨派，沒有是非，為求國民黨禮讓他選市長，把8席立委帶到莫名其妙、讓人失望的地方。

也許是知道民眾黨被稱為「傅隨組織」，對黨的發展大傷，柯文哲今黨慶大會上致詞時便強調，民眾黨非小藍小綠，民眾黨要取回政黨主體性，未來會在政策上主動出擊，然後看國民黨與民進黨要不要跟隨。這番話意即在向藍綠喊話，民眾黨要成關鍵少數。不過現實政治也有其殘酷之處，民進黨因過往合作經驗採取強勢作為，一旦藍綠都不甩白，這個關鍵少數完全起不了作用。白營最後會不會又完全倒向藍營，成為他們很不願意當的「小藍」，更值得關注。

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
中國競走女神黏「肚臍貼」奪金！親曝原因
葉安婷再度反擊：絕對要告對方到底
林郁婷「身分證開頭是2」就是女生！他傻眼：台灣人跟著起鬨？
全民買單！黑鷹出勤2趟花80萬　成大教授現況曝
國際奧會再發聲！　力挺林郁婷
撿到iPhone「先回家睡覺」　醒來接1通電話慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黨慶火烤柯文哲　黃國昌、陳智菡爆心裡話：智商157被騙去簽6點協議？

反高虹安看板「4小時遭市府強制拆除」　罷高粉專怒：白色恐怖

揭中華電信投資「零日攻擊」　王鴻薇控：要資料竟被回「商業機密」

周天成三攻奧運今止步八強　卓榮泰打氣：看見以生命鼓舞生命的韌性

遭彭振聲指「加油添醋」　簡舒培揭：京華城容積獎勵就是柯文哲簽的

民眾黨修改黨章　當然中央委員人數減少、不得高於票選委員

民進黨喊話加開臨時會！　謝龍介轟只為奪權：水災嚴重也沒開會

5周年啟示／成敗繫一人、黨路線模糊　民眾黨能擺脫「時力困境」？

國防部推《堅守國土 永不退縮》影片　漢光演習、實彈設計全都錄

林郁婷性別遭J.K.羅琳質疑　藍委轟：真實世界的佛地魔

林郁婷霸氣回應性別風波　「就當作是對手怕我！」

跆拳道甜心羅嘉翎出發奧運！　帶熊抱哥搭機百名學弟妹相送

五熊國道出車禍！被撞飛「翻好幾圈」　行車畫面曝光...無助：對方肇逃了

當自己父親是雙胞胎　女兒憶童年常叫錯爸

Toyz入獄79天放風！亂爆「網美壞壞」首開庭

麟洋配2比1逆轉勝挺進金牌戰　「要為台灣再拿一面奧運金牌」

幼園師掛錯名牌天兵爸載走　家長氣炸：自己小孩都抱錯

J.K.羅琳誣林郁婷是雙性人　「無法選擇出生但可以不作弊」

台南女被瑜伽布勒頸險窒息　急喊Siri幫報案！警消破門救人

生小孩只為養兒防老嗎？　退休金計算機教你靠自己

黨慶火烤柯文哲　黃國昌、陳智菡爆心裡話：智商157被騙去簽6點協議？

反高虹安看板「4小時遭市府強制拆除」　罷高粉專怒：白色恐怖

揭中華電信投資「零日攻擊」　王鴻薇控：要資料竟被回「商業機密」

周天成三攻奧運今止步八強　卓榮泰打氣：看見以生命鼓舞生命的韌性

遭彭振聲指「加油添醋」　簡舒培揭：京華城容積獎勵就是柯文哲簽的

民眾黨修改黨章　當然中央委員人數減少、不得高於票選委員

民進黨喊話加開臨時會！　謝龍介轟只為奪權：水災嚴重也沒開會

5周年啟示／成敗繫一人、黨路線模糊　民眾黨能擺脫「時力困境」？

國防部推《堅守國土 永不退縮》影片　漢光演習、實彈設計全都錄

林郁婷性別遭J.K.羅琳質疑　藍委轟：真實世界的佛地魔

「丹寧」的變化多到超乎你想像！平口小可愛露性感　搭配泳裝超有型

黨慶火烤柯文哲　黃國昌、陳智菡爆心裡話：智商157被騙去簽6點協議？

幼兒園抱錯女兒「還去買雞蛋糕」　律師喊恐怖：該離婚

反高虹安看板「4小時遭市府強制拆除」　罷高粉專怒：白色恐怖

2024台灣文化創意博覽會漫畫校區　一起來看漫畫長知識

平息民怨！美防長推翻與911恐襲嫌犯達成的認罪協議　3人恐被判死

青少年交通事故10大NG行為出爐　里港警8／5~8／7大執法

大型低壓「擴張中」下周抵達台灣東邊　粉專揭成颱機率

吳亦凡突瘋傳「二審法院座位」賣票！最貴1張3萬…網抓包：沒常識

應援麟洋配「揮台灣國旗」遭保全制止！外國大叔「開大絕」秒解

去親媽媽的嘴嘴！阿柴連啵5下　轉身萌看鏡頭：有拍到嗎？

政治熱門新聞

柯文哲後悔藍白合破局？　陳佩琪回擊：沒藍白合柯會是棄保得利者

林郁婷被質疑性別　他揭1事實：嬰兒一出生就為奧運處心積慮？

蔣萬安帶二寶出席親子日　超乖巧合照1小時不吵不鬧

憲法法庭高度政治角力　學者：對抗最高民意機構恐釀「反民主」困境

國人幫麟洋配加油標語遭搶爆衝突　外交部斥：毫無教養可言

應援海報「台灣加油」被粗暴硬搶！駐法處發聲了

台股崩殺1004點！創史上最大跌點　藍委示警：政府準備好了嗎？

林郁婷無畏風波挺進8強　卓榮泰讚：鼓舞全台灣

談藍白合　柯文哲：合作的合沒問題「合併的合就困難」

考試院人事案「卡」立院！　至少3萬國考生受影響

政大民調／民眾黨支持度腰斬剩6%　較去年同期大幅流失10個百分點

林郁婷性別遭J.K.羅琳質疑　藍委轟：真實世界的佛地魔

立院關鍵力量！民眾黨非小藍小綠　柯文哲：取回政黨主體性

彭振聲不滿被柯文哲陷於不義　簡舒培爆：京華城案柯親簽卻讓彭背黑鍋

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

Taiwan In毛巾遭沒收　 中華奧會回應

27秒禮讓行人2次　駕駛被檢舉罰2.4萬

奪金馬上被求婚！中國羽球女將剛哭完又淚崩

挺進金牌戰！王齊麟場邊爽喊「有牌了」全笑瘋

今晚11點鬼門開！　22禁忌一次看

被揍46秒後控對手是男的　義女將：想道歉

台南2歲童遭水管插肛虐死！母冷眼旁觀：不嚴重

小三躲房內！4.7萬網美抓姦5年男友：你真的很爛耶

王齊麟神鬼換拍！球迷讚魔術等級

鳳梨：就算現在也還會動手！反控「罔腰PO片博同情」

竹科驚見洗門風！男員工大門口下跪　聯發科說話了

李洋滿臉鬍渣！釣出王齊麟曝「不能刮」原因

爆滿外媒擠破頭！林郁婷賽後未受訪

溺斃女高中生最後身影曝！父控夏令營教練無作為

同事退公司LINE群　1高招被4萬人讚爆

更多

最夯影音

更多

林郁婷霸氣回應性別風波　「就當作是對手怕我！」

跆拳道甜心羅嘉翎出發奧運！　帶熊抱哥搭機百名學弟妹相送

五熊國道出車禍！被撞飛「翻好幾圈」　行車畫面曝光...無助：對方肇逃了

當自己父親是雙胞胎　女兒憶童年常叫錯爸

Toyz入獄79天放風！亂爆「網美壞壞」首開庭

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面