　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台灣球迷「應援物」遭硬搶　駐法處：已協助報警+奧會溝通

▲▼羽球男雙麟洋配出戰巴黎奧運4強，場邊球迷印有「台灣」字樣應援物被工作人員與非工作人員搶奪。駐法代表處表示，正協助暴力受害者報案，也與奧委會積極溝通中。（圖／路透）

▲場邊球迷印有「台灣」字樣應援物品前來加油。（圖／路透，下同）

文／中央社

羽球男雙麟洋配出戰巴黎奧運4強，場邊卻發生民眾印有「台灣」字樣應援物被工作人員與疑中國人士搶奪的事件。駐法代表處表示，正協助暴力受害者報案，也與奧委會積極溝通中。

羽球好手李洋與王齊麟在巴黎奧運男子雙打4強戰勝出。場邊台灣觀眾避開中華民國國旗禁令，攜帶台灣毛巾以及自製海報進場為選手加油，卻遭到工作人員沒收與疑似中國男子暴力硬搶。

根據社群平台Threads上的影片，有觀眾拿著東奧的台灣小毛巾以及寫有「台灣加油」的手製台灣地圖海報為台灣加油，卻分別被工作人員拉扯沒收，以及一位身穿粉色上衣、疑似為中國籍的男子粗暴搶奪，引發周邊觀眾噓聲。

▲▼羽球男雙麟洋配出戰巴黎奧運4強，場邊球迷印有「台灣」字樣應援物被工作人員與非工作人員搶奪。（圖／路透）

駐法代表處今天稍晚接受中央社電訪時表示，對於發生的事件感到遺憾，也已在第一時間展開積極處理。

駐法代表處表示，事件可分為兩層面。第一是台灣觀眾遭到顯然非工作人員的男性暴力扯海報的部分。

此事「因涉及人身攻擊問題」，已協助這名女子向警察局報案，「也譴責任何暴力行為」。

▲▼羽球男雙麟洋配出戰巴黎奧運4強，場邊球迷印有「台灣」字樣應援物被工作人員與非工作人員搶奪。駐法代表處表示，正協助暴力受害者報案，也與奧委會積極溝通中。（圖／路透）

▲被陌生男搶走海報，台灣女球迷委屈說，這名男子在她高呼「台灣加油」時，一直說是中華隊或台北隊。

第二部分則是印有Taiwan字樣毛巾被工作人員沒收的事情。對此，代表處與中華奧會不斷保持密切協調，並各自透過不同管道處理。

▼有台灣球迷持東京奧運「麟洋配」摘金後的應援毛巾，上頭印有英文字樣「TAIWAN」也同樣被工作人員收走。

▲▼台灣羽球男雙李洋、王齊麟昨天擊敗丹麥組合挺進巴黎奧運金牌戰，不過場邊球迷手持「Taiwan」加油毛巾遭沒收。（圖／路透）

中華奧會有和國際奧委會、主辦方巴黎奧會籌備處的溝通管道，已向對方表達希望在未來執法上不要再有這種暴力行為。

駐法代表處則是與法國外交部，以及當地政府持續溝通，同時把訊息傳達至巴黎奧會。

翻看奧會規章，可攜帶物品規範寫道，「只允許攜帶參與國、地區的國旗」，且大小有限制。

▲▼台灣羽球男雙李洋、王齊麟昨天擊敗丹麥組合挺進巴黎奧運金牌戰，不過場邊球迷手持「Taiwan」加油毛巾遭沒收。（圖／路透）

代表處指出，中華民國國旗很遺憾確實在禁止之列，但沒有明文規定禁止印有「台灣」字樣的物品。同時強調中華奧會、代表處，仍正與國際奧會和巴黎奧會針對這件事進行溝通，希望之後在執行上能避免誤會。

代表處告訴記者，不能排除部分工作人員對規定未有完整訓練與瞭解，只是因現場混亂、情緒慌張而過度詮釋，「也希望台灣觀眾能繼續理性為選手加油」。

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
快訊／周天成遭逆轉　無緣4強

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

台灣球迷「應援物」遭硬搶　駐法處：已協助報警+奧會溝通

埃及女木乃伊張嘴似尖叫　新研究：恐在痛苦中死亡

美女市長突然請辭！隔一週涉嫌「性侵未成年少年」被捕

市場憂美國經濟衰退　美股早盤走低英特爾暴跌逾25%

71歲性侵犯逃亡30年竟漏餡　警察都訝異：你還沒死？

金正恩拚了！划汽艇乘風破浪險撞樹　「相撲級體重」1人抵3人

土耳其禁用IG　疑因為哀悼哈瑪斯領袖之死貼文被審查

大馬正妹拍「巨彈海波浪」猥褻片遭逮　被瘋狂肉搜意外爆紅

30年不睡覺！越南「不眠裁縫師」開店　店鋪24小時不休息

美俄談判數年換囚成功！分析師曝普丁「一償宿願」：成功傳達1訊息

林郁婷霸氣回應性別風波　「就當作是對手怕我！」

跆拳道甜心羅嘉翎出發奧運！　帶熊抱哥搭機百名學弟妹相送

五熊國道出車禍！被撞飛「翻好幾圈」　行車畫面曝光...無助：對方肇逃了

麟洋配2比1逆轉勝挺進金牌戰　「要為台灣再拿一面奧運金牌」

幼園師掛錯名牌天兵爸載走　家長氣炸：自己小孩都抱錯

郭書瑤穿太低胸！鏡頭一往下…超兇上圍「不小心掉出半邊」急停錄

J.K.羅琳誣林郁婷是雙性人　「無法選擇出生但可以不作弊」

罔腰曝光「遭鳳梨爆揍影片」　公開送醫診斷書：我不忍了！

歐菈回應被打

台南女被瑜伽布勒頸險窒息　急喊Siri幫報案！警消破門救人

台灣球迷「應援物」遭硬搶　駐法處：已協助報警+奧會溝通

埃及女木乃伊張嘴似尖叫　新研究：恐在痛苦中死亡

美女市長突然請辭！隔一週涉嫌「性侵未成年少年」被捕

市場憂美國經濟衰退　美股早盤走低英特爾暴跌逾25%

71歲性侵犯逃亡30年竟漏餡　警察都訝異：你還沒死？

金正恩拚了！划汽艇乘風破浪險撞樹　「相撲級體重」1人抵3人

土耳其禁用IG　疑因為哀悼哈瑪斯領袖之死貼文被審查

大馬正妹拍「巨彈海波浪」猥褻片遭逮　被瘋狂肉搜意外爆紅

30年不睡覺！越南「不眠裁縫師」開店　店鋪24小時不休息

美俄談判數年換囚成功！分析師曝普丁「一償宿願」：成功傳達1訊息

小三躲房內！4.7萬網美抓姦5年男友　心碎痛哭：你真的很爛耶

對大法官釋憲之期許：建立可長可久的憲政慣例

台灣球迷「應援物」遭硬搶　駐法處：已協助報警+奧會溝通

《星際大戰：亡命之徒》搶先試玩體驗　比刺客教條更暗殺的潛行遊戲

2024年拉丁美洲商機日　實體、線上助攻搶新興熱區

學員搭運輸機到馬公.....「航空戰鬥營」播下全民國防種子

女吃素10多年竟「嚴重中風」！醫推測原因：沒有其他危險因子

手持「Taiwan In」毛巾應援麟洋配遭沒收　中華奧會：官網有規定

埃及女木乃伊張嘴似尖叫　新研究：恐在痛苦中死亡

土耳其射擊大叔奪銀　對冠軍喊話：金牌先給你，我2028會拿回來

白柴剃成西瓜頭...照鏡崩潰 拉長音尖叫：浩呆你是誰

國際熱門新聞

再誣林郁婷是雙性人　JK羅琳：可選擇不作弊

是女生！阿爾及利亞女將　兒時照片曝光

46秒就認輸！女拳手被對手打到跪地痛哭

挺林郁婷！日本金牌拳手：深知她的魔鬼訓練

醫生用真空吸引器　「狂吸15次」拖出男嬰亡

美股早盤走低　英特爾暴跌逾25%

奧運性別爭議延燒　川普、馬斯克加入戰局

金正恩拚了！划汽艇乘風破浪險撞樹

71歲性侵犯逃亡30年竟漏餡　警察都訝異：你還沒死？

大馬正妹拍片「巨彈海波浪」　意外爆紅

美女市長突然請辭！隔週涉性侵少年被捕

中國奪台後果恐更甚二戰　美無法全身而退

土耳其女排根本名模團！25歲隊員像女神下凡

日本男排秘密武器？　「不敗神話」親臨巴黎

更多熱門

相關新聞

Taiwan In毛巾遭沒收　 中華奧會回應

Taiwan In毛巾遭沒收　 中華奧會回應

台灣羽球男雙李洋、王齊麟昨天擊敗丹麥組合挺進巴黎奧運金牌戰，不過場邊球迷手持「Taiwan」加油毛巾遭沒收。中華奧會榮譽副主席陳士魁說，奧運官網都有明訂相關規定。

周天成：高姐是最好的後盾

周天成：高姐是最好的後盾

周天成走過3大難關　高姐扮最強後盾

周天成走過3大難關　高姐扮最強後盾

連3屆8強止步　周天成：想盡辦法了

連3屆8強止步　周天成：想盡辦法了

周天成克服罹癌　強勢表現激勵人心

周天成克服罹癌　強勢表現激勵人心

關鍵字：

2024奧運2024奧運羽球麟洋配李洋王齊麟2024奧運台灣之光巴黎奧運

讀者迴響

熱門新聞

奪金馬上被求婚！中國羽球女將剛哭完又淚崩

王齊麟神鬼換拍！球迷讚魔術等級

快訊／爆滿外媒擠破頭！林郁婷賽後未受訪

周天成1比2遭逆轉無緣4強

台南「狀元」遭毆慘死！主嫌被判無期

同事退公司LINE群組　1高招被3.9萬人讚爆

快訊／台東男遭砍　「右手掌斷了」躺地痛嚎

27秒禮讓行人2次　駕駛被檢舉罰2.4萬

曾自強談林郁婷：已經不能用心疼來形容

竹科驚見洗門風！男員工大門口下跪　聯發科說話了

幼園師掛錯名牌…嘉義爸「接走別人家小孩」！

成大考古教授沒藥吃　竟搭空勤直升機下山

狂賀麟洋配奧運晉級！超商咖啡買1送1

爆多人以為李洋身高170↓　一查全驚呆：很高

溺斃女高中生最後身影曝！父控夏令營教練無作為

更多

最夯影音

更多

林郁婷霸氣回應性別風波　「就當作是對手怕我！」

跆拳道甜心羅嘉翎出發奧運！　帶熊抱哥搭機百名學弟妹相送

五熊國道出車禍！被撞飛「翻好幾圈」　行車畫面曝光...無助：對方肇逃了

麟洋配2比1逆轉勝挺進金牌戰　「要為台灣再拿一面奧運金牌」

幼園師掛錯名牌天兵爸載走　家長氣炸：自己小孩都抱錯

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面