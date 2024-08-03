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「高齡健康產業博覽會」長庚醫院14項主題特色　分享民眾

▲高齡健康產業博覽會，長庚醫院14項主題特色分享民眾

▲賴清德總統蒞臨長庚醫院展區。（圖／林口長庚提供）

記者楊淑媛／桃園報導

林口長庚醫院2日指出，台灣首次舉辦的「高齡健康產業博覽會」即日起迄4日於台北世貿登場，長庚醫院特別透過「健康守護」、「創新醫療」及「智慧科技」三大專區、共14項主題特色的方式分享給民眾，現場並提供17場長庚醫師健康講座，歡迎大家踴躍前往參觀聆聽。

林口長庚說，面對2025超高齡社會，達成「健康老化」是高齡醫學的重要目標。隨著年齡增長，長者的肌肉力量每年會減少3%至5%，肌力的減少會影響日常活動和生活品質，因此適當的運動對提升長者的生活品質至關重要，透過運動也可增強免疫力、預防感染並降低癌症與心血管疾病罹患率。

長庚醫院指出，運動的種類很多，其中阻力訓練、有氧運動及平衡訓練被證實可治療肌少症，但需依據個別高齡者的身體及運動情況，調整運動的強度及頻率，建立精準的個人化運動處方。

在長庚展區中除了介紹樂齡適合的運動菜單外，並展出如何以運動、飲食及營養來有效提高肌力，也會介紹長庚體系研發的智能運動系統，並針對肌少症進行準確的檢測與適切運動訓練。

▲高齡健康產業博覽會，長庚醫院14項主題特色分享民眾

在預防保健部分，長庚有與國際接軌的精準醫學檢驗中心，提供包含肥胖基因、酒精代謝基因、失智基因等的「精準基因檢驗」套組，幫助民眾了解自身基因，及早改變生活型態，提高生活品質。現場亦設有儀器可協助民眾檢視體脂率、肌肉量及基礎代謝率，了解自身代謝情形；也會展示樂齡適合的癌症標誌、心血管疾病篩檢及肝腎功能健檢等套組及樂齡皮膚保養原則，讓民眾能以預防醫學的角度，維持健康與美麗。

在創新醫療專區，則針對長者常見的白內障及退化性關節炎問題，介紹林口長庚「雷射輔助白內障手術」、「自體脂肪幹細胞治療」兩項新型態技術；「雷射輔助白內障手術」優點為提供密合度更優良的角膜傷口，製造更為正圓形、更貼近視覺中心的環形切口，並減少超音波乳化的能量輸出，減少角膜內皮細胞損傷，提升嚴重白內障及高風險病人的治療成效；新型的「自體脂肪幹細胞治療」，有別於傳統的藥物治療及定期施打玻尿酸、PRP等，對於退化性關節炎病人可更顯著改善疼痛程度及日常生活品質。另高雄長庚展出「智能與老化中心」，結合藥物與非藥物療法共創幸福老化，多重用藥的全人衛教結合科技運用、動物輔療與園藝治療打造失智症族群及家屬的全方位照護網。

在智慧科技專區中，除了展出應用AI智能診斷，協助臨床醫師早期偵測出包含失智症或是帕金森氏等神經退化疾病的專利技術外，並介紹可協助長者吞嚥功能檢測的創新喉帶裝置，及樂齡長者適用之便捷且舒適度和穩定性佳的「數位假牙技術」。另長庚醫學科技公司亦展示「在宅居家健康照護整合應用」系統，此系統已實際應用於長庚醫院各院區的偏遠醫療及居家醫療使用，讓民眾不受限於路程，在家即可享有醫學中心級的醫療服務。

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