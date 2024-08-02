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「妹子夏天1穿搭」走路狂晃　一票人超愛：上胸更大

▲▼正妹,小資族,性騷擾,防曬,穿搭,背心。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO認為罩杯式上衣，不太適合穿出門。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／劉維榛報導

天氣熱爆，不少人穿搭講求清涼舒適就好！而一名女網友驚呼，看到有妹子用餐穿著「罩杯式」無袖上衣，加上車前燈超兇，因此襯墊形狀明顯，「走路真的好晃啊...好擔心她會下垂。」原PO認為，似乎不適合直接單穿出門。文章曝光後，全場認為原PO多想了，「沒露點的話，主觀的好看或不好看關別人什麼事？」

一名女網友在Dcard表示，某天外出用餐時，看到有妹子穿著「罩杯式」白色小可愛出門，且沒有任何加其他上衣。

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過程中，原PO也觀察直呼，「背心裡面的襯墊超明顯，而且女孩本身有點豐滿，走路真的好晃啊...好擔心她會下垂，胸型也不好看！」對此，原PO好奇拋問，也有女孩會單穿這一件出門嗎？

文章曝光後，全場不以為意回應，「你擔心太多了吧，人家可能只重視穿舒服就好，大胸下垂是很自然的，胸型也是天生的」、「胸型是天生的，沒有露點的話，主觀的好看或不好看關別人什麼事？」「這個不就是要單穿出門嗎？不然做罩杯幹嘛」、「在歐美國家這樣穿很正常欸」。

有妹子實穿分享，「我會，但我都穿短版的，穿這種超級舒服，不用穿內衣，套上就可以出門，我覺得原PO在意太多了，別人覺得自己好看，自己愛穿就好，不用評論別人的身體」、「我大E也都單穿這個出門捏，爽就好了～外面頂多加個薄外套，這麼熱穿著鋼圈內衣真的不舒服，而且UQ的超集中，上胸更大」。

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