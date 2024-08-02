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快訊／抓到了！蘭陽女中遭開18槍　BB槍手落網認了：一時好玩

▲▼蘭陽女中禮堂遭人槍擊，窗戶驚見多處彈孔。（圖／記者游芳攝，下同）

▲▼蘭陽女中禮堂遭人槍擊，窗戶驚見多處彈孔。（圖／記者游芳攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭蘭陽女中驚傳校園槍擊，禮堂驚見多處彈孔。校方是收到民眾通知，稱禮堂玻璃被打破，才得知此事，警方到場鑑識後，初步判定為BB槍，由校外射向禮堂窗戶，共有18處彈孔，警方積極調閱監視器並查訪附近住家後，今（2）日上午，持搜索票拘提1名家住附近的20多歲男子到案說明，涉案男子坦承稱是「一時好玩掃射」，他被依毀損、恐嚇等罪嫌送辦；而校方將研議是否求償。

▲▼蘭陽女中禮堂遭人槍擊，窗戶驚見多處彈孔。（圖／記者游芳攝，下同）

蘭陽女中1日表示，出現彈孔位置位於整修中的禮堂靠近宜市健康路側一及二樓的四面窗戶，平時較少有師生會經過，是近日接到民眾通知，稱禮堂玻璃遭槍擊破，校方才知窗戶玻璃遭擊損。

案經報警後，警方也已到場採證，初步判定為空氣槍的BB彈射損玻璃，現場共有18處彈孔、遺留BB彈14顆，且是自校外往內射擊，警方積極調閱監視器並查訪附近住家後，今（2）日上午，持搜索票拘提1名家住附近的20多歲男子到案說明，涉案男子坦承稱是「一時好玩」持BB槍射擊窗戶。警方並查扣男子作案用BB槍彈丸及鋼珠等證物。

▲▼蘭陽女中禮堂遭人槍擊，窗戶驚見多處彈孔。（圖／記者游芳攝，下同）

▲▼蘭陽女中禮堂遭人槍擊，窗戶驚見多處彈孔。（圖／記者游芳攝，下同）

▼蘭陽女中禮堂驚見彈孔，涉案男子2日移送偵辦。（圖／記者游芳男翻攝）

▲蘭陽女中禮堂驚見彈孔，涉案男子2日移送偵辦。（圖／記者游芳男翻攝）

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