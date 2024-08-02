新北男子搞丟97萬愛彼錶　網路尋物承諾豐厚答謝

▲▼盧家人PO找價值97萬瑞士名錶的尋物啟事。（圖／擷取自《好想住飯店⭕好康.踩雷不藏私》，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

新北市盧姓男子1日與家人在宜蘭某家民宿退房後，驚覺價值97萬的瑞士「愛彼皇家橡樹」名錶不翼而飛。他心想手錶應是留在民宿房內，但與民宿業者聯繫後，卻沒能找回手錶。盧男於是報案，家人也在《好想住飯店⭕好康.踩雷不藏私》PO尋物啟事：「這只錶對盧男有重大紀念價值，希望撿到錶的人能歸還，並承諾將給予豐厚的答謝。」。盧男報案後，警方已進行調查中。

盧家人在臉書《好想住飯店⭕好康.踩雷不藏私》PO尋物啟事，詳述了他們在宜蘭民宿遊玩、退房後發現錶不見的經過。他們迅速聯繫民宿業者，並查看監視器以確定遺失時間，但經過一番尋找後，仍然無法找到手錶。也公布了這支手錶獨特的外露螺母和八角形錶圈設計特徵，及錶面為銀色，錶帶則為灰藍色。

盧男報案後，警方已經開始進行調查，警方強調，由於這只手錶價格不菲，購買時有登記序號，因此如果有人撿到並試圖變賣，一旦賣出就能追查到原錶主。

盧先生的家人則透過臉書發文，希望網友能協助尋找，並承諾找到錶的人，將會獲得一份大紅包作為答謝。他們也公布了手錶的特徵，錶面為銀色，錶帶則為灰藍色。